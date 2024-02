Ogromny pech Kubackiego w kwalifikacjach. Spełnił się czarny scenariusz

Po sobotnim konkursie w Oberstdorfie (w lotach) nastroje wśród Polaków były bardzo różne. W pierwszej serii fatalnie spisał się Dawid Kubacki, który zajął dopiero 39. miejsce. O wiele lepiej spisali się 19. Aleksander Zniszczoł oraz Kamil Stoch, który po świetnym drugim skoku uplasował się na 12. miejscu. Aby wystąpić w niedzielnych zmaganiach indywidualnych, musieli przejść kwalifikacje.

Kwalifikacje Pucharu Świata w Oberstdorfie. Upadek Dawida Kubackiego zabrał mu awans, wygrał Stefan Kraft

Kwalifikacje otworzył Kubacki, który z powodu silnych podmuchów wiatru musiał zejść z belki. A gdy już skoczył, poleciał tylko na 176,5 m. Przy lądowaniu zaliczył upadek, chociaż szybko się pozbierał i wydawało się, że nic mu nie jest. Trudno mu było liczyć na to, że znajdzie się w finałowej 40. W pewnym momencie był nawet pierwszym oczekującym, lecz żaden z rywali już się nie potknął. Zmagania w Niemczech okazały się dla niego bardzo pechowe.

Większych problemów z zapewnieniem sobie awansu nie mieli inni Polacy. Piotr Żyła uzyskał 191,5 m, Zniszczoł wylądował na 214. metrze, natomiast dobrze dysponowany w sobotę Stoch poleciał na 209,5 m. Ostatecznie najwyżej klasyfikowany z naszych reprezentantów był Zniszczoł.

Przez pewien czas sporym problemem dla zawodników był szalejący wiatr. Nieco uspokoił się wtedy, gdy zaczęła skakać czołówka. Po skoku na 240 m, krótszym o dwa i pół metra od rekordu skoczni, prowadzenie objął Daniel Huber. Ostatecznie wyprzedził go wyłącznie Stefan Kraft po locie na 226,5 m i to on wygrał kwalifikacje.

Wyniki kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Oberstdorfie

1. Stefan Kraft - 202,2 pkt

2. Daniel Huber - 193,2 pkt

3. Timi Zajc - 190,8 pkt

4. Peter Prevc - 190,3 pkt

5. Michael Hayboeck - 187,5 pkt

...

10. Aleksander Zniszczoł - 169,3 pkt

12. Kamil Stoch - 167,4 pkt

28. Piotr Żyła - 141,2 pkt

41. Dawid Kubacki - 104,7 pkt

Niedzielny konkurs indywidualny rozpocznie się około godziny 16:00.