Oto co powiedział niemiecki spiker po świetnym locie Kamila Stocha w Oberstdorfie

Niby pierwszy indywidualny konkurs lotów w Oberstdorfie nie dał nam pierwszego polskiego podium w tym sezonie, nie było przełomu, ani gradu punktów, a jednak chyba wszyscy Polacy tego wieczoru w Oberstdorfie mieli na twarzy uśmiech. Taki jak ten Kamila Stocha? Nie, tak wielki, szczery i zasłużony uśmiech miał tylko on.

Wielka radość Stocha. "Uzewnętrzniłem to, co naprawdę czułem"

Po swoim drugim skoku na 221 metrów Stoch, który po pierwszej serii, kiedy uzyskał 204 metry, poprawił się aż o dziewięć miejsc. Zareagował wielką radością: od zaciśniętych pięści jeszcze na odjeździe, do ciągłego uśmiechania się i wesołych min do kamery, gdy prowadził i zajmował miejsce dla lidera po podskoki w strefie mieszanej i wyściskanie żony.

Dla Stocha dwunaste miejsce uzyskane w Oberstdorfie nie jest nawet najlepszym wynikiem w tym sezonie - lepiej zaprezentował się na początku stycznia w Innsbrucku, gdy był jedenasty. Teraz wyrównał wynik sprzed tygodnia z Sapporo, gdy też był dwie pozycje za najlepszą dziesiątką zawodów. Skąd zatem taka zaraźliwa radość? Widać, że Stochowi skoki znów zaczęły sprawiać radość. To nie było wymuszone, skakał tak, jak chciałby skakać. A w zasadzie latał tak, jak chciałby latać, bo wreszcie była kluczowa dla rywalizacji na mamucie prędkość w powietrzu. Dawid Kubacki powiedziałby, że "to chciało lecieć". To wreszcie był Kamil Stoch, który nie męczył się na skoczni i nie cierpiał po tym poza nią, a Kamil Stoch, który zrobił swoje i z wielką satysfakcją się tym cieszył.

- Te emocje chyba nie wymagają wiele opisów. Uzewnętrzniłem to, co naprawdę czułem. Chciałem polatać ponad 200 metrów i to był mój taki wewnętrzny cel. Ale też powiedziałem sobie, że jeśli uda mi się dolecieć ponad 220, to już w ogóle będę super zadowolony. I cieszę się, że tym ostatnim skokiem tak sobie mogłem tyle radości sprawić - mówi nam Stoch po tak udanym dla niego dniu.

Spiker nazywał Stocha "mistrzem w swoim fachu" i "legendą". W drugiej serii był "cudowny lot"

Dniu, bo już jego początek i trzynaste miejsce w kwalifikacjach po locie na 215,5 metra wskazywało, że może być dobrze. Skoki konkursowe to potwierdziły, choć pewnie, gdyby ten z pierwszej serii był dłuższy, Stocha widzielibyśmy w najlepszej dziesiątce. Dobrze jest jednak w ogóle móc tak napisać. - W pierwszej serii trafiły się trochę trudniejsze warunki. Ogółem na mamutach, gdzie rozbieg jest coraz niżej, a termika trochę jest mniejsza, zwłaszcza na początku, trudno odlecieć. Dzisiaj zrobiłem bardzo dobrą pracę i z tego jestem bardzo zadowolony. Te założenia, które miałem, zrealizowałem. Czy na sto procent? Ten ostatni skok był fajny, z bardzo dobrą energią. Troszkę go jeszcze za szybko zamknąłem górą tuż po odbiciu, ale przez to miałem dużo prędkości. Powiedziałbym, że to wszystko wyszło tak w 90 procentach - wskazuje skoczek.

Spiker na zawodach nazwał drugi skok Stocha nawet "cudownym lotem". - Cudowny chyba nie do końca. Znaczy był super, ale trochę zepsułem lądowanie. Tak to bywa. Wyższe noty? Nie, dali 18 punktów i to był skok na 18 punktów, tak uważam - twierdzi Polak. Wcześniej nazywano go tu "mistrzem w swoim fachu", "legendą" i "ikoną skoków". Co roku mu tak w Oberstdorfie słodzą, ale mają powody. A po drugiej serii ich tylko przybyło. Kibice po finałowym locie Stocha tylko kiwali głowami, choć jeszcze w piątek, gdy nie dolatywał do 200. metra nimi kręcili.

Thurnbichler: Miło widzieć Kamila choć raz eksplodującego radością

- Ten drugi lot był po to, żeby przypomnieć wszystkim o Kamilu Stochu. Miło widzieć go choć raz eksplodującego radością, bo to potrzebne. Żeby znaleźć się w czołówce, trzeba pokazać emocje. Już lot z kwalifikacji był dobry, a ten drugi lot z soboty może mu dać sporo siły na drugi konkurs - wskazuje trener polskich skoczków, Thomas Thurnbichler.

- Cele, o których mówił Kamil były raczej osobistymi. My mieliśmy dla niego proste zadanie: atakował skok trochę za szybko tuż po wyjściu z progu, więc po prostu powiedzieliśmy: "Hej, skończ to pchanie wyraźnie, a potem możesz przyspieszyć skok tak, żeby najpierw odpowiednio popchać, a potem lecieć". Zrobił to świetnie w kwalifikacjach i drugiej serii. W pierwszej było nieco zbyt agresywnie, ale potem to poprawił - tłumaczy Austriak.

Stoch już czeka na drugi konkurs: Mam wielką chęć jeszcze polatać

W sobotę Stocha zabrakło w polskiej parze na konkurs duetów - wystąpili Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła, choć Stoch skakał od niego nieco lepiej na treningach. Tak zdecydował jednak Thomas Thurnbichler i po zawodach, które Polacy skończyli na piątym miejscu, podkreślał, że jego zdaniem dokonał właściwego wyboru. - Pewnie każdemu zawodnikowi jest smutno, gdy nie załapie się do drużyny, ale taka jest część tego, co robimy. Decyzji trenera się nie podważa, w naszym przypadku nawet nie komentuje, trzeba ją przyjąć taką, jaka jest i skupić się na kolejnych próbach, które są przed nami - wskazuje Kamil Stoch.

Czy radość pochłonęła Stochowi aż za dużo energii? - Loty zawsze są energochłonne, ale mam nadzieję, że będę się potrafił zregenerować na jutro, bo mam wielką chęć jeszcze polatać - kończy wciąż uśmiechnięty Stoch.

Poza Stochem w sobotnim konkursie w Oberstdorfie punktowali też 19. Aleksander Zniszczoł i 26. Piotr Żyła. Do drugiej serii nie awansował ostatni, 39. Dawid Kubacki. - U Piotrka różnica pomiędzy skokami ogółem jest niewielka, ale ma spore znaczenie na skoczni i później widzimy tego efekt. Mam nadzieję, że odnajdzie odpowiednie podejście i skupienie na kolejny konkurs. W przypadku Olka skoki są solidne, ale oba z soboty nie były najlepsze. Loty narciarskie często wzbudzają w zawodniku poczucie, że za wcześnie chce zacząć skok. A odpowiednia energia jest potrzebna, żeby napędzić się na sam początek. To musi się stać za progiem, bo potem zaczynasz szybko wytracać prędkość. Właśnie to działo się z nim w powietrzu, z tym musi sobie poradzić w kolejnych próbach - ocenia Thomas Thurnbichler.

Niedzielny konkurs w Oberstdorfie zaplanowano na godzinę 16:00. Półtorej godziny wcześniej rozegrane zostaną kwalifikacje, w których weźmie udział 48 zawodników. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.