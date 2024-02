Serce mówiło, że tym razem się uda. A jednak znów zabrakło. "Nie chciało lecieć"

Który to już taki konkurs w tym sezonie? Znów można było się łudzić, że to dziś. Polacy do ostatniej chwili mieli szansę na podium i serce mówiło, że się uda. Że po raz pierwszy tej zimy wreszcie się na nim znajdą. Niestety, kolejny raz okazję zmarnowali. I to nie tak, że skakali dużo gorzej od innych.

Wyniki dwuseryjnego konkursu duetów w Oberstdorfie - piąte miejsce Polaków i 17,9 punktu straty do najlepszej trójki - bolą właśnie dlatego, że zupełnie nie obrazuje tego, co działo się przez większość piątkowego popołudnia na jedynym niemieckim mamucie. Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł do ostatniego skoku mieli to podium w zasięgu. Potem przepadli nie tylko za Słoweńcami, Norwegami i Austriakami, którzy na nim stanęli, ale także Japończykami. I znów pozostał smutek, że czegoś zabrakło.

"Najczystszy skok" Zniszczoła nie dał upragnionego polskiego podium

- To był jego najczystszy skok technicznie całego dnia - mówi o drugiej próbie Aleksandra Zniszczoła Thomas Thurnbichler. Polak uzyskał w niej 212 metrów i choć po trzech skokach (Zniszczoł w pierwszej serii skoczył 214,5 metra, Żyła lądował wtedy na 212. metrze, a potem poleciał 227,5 metra) w parze z Piotrem Żyłą byli na trzecim miejscu, to na podium się nie utrzymali. - Może Olek trochę za bardzo chciał go kontrolować do końca i przez to zabrakło prędkości w powietrzu - tłumaczy trener.

Tuż przed drugim konkursowym skokiem Zniszczoła nieco zmieniły się warunki na skoczni. Ostatnia grupa zaczynała skakać przy ciszy na zeskoku, potem przyszły podmuchy wiatru z tyłu, ale na skok Polaka nagle ucichły. Ostatecznie skoczek miał dodane 12,5 punktu - mniej niż skaczący przed nim Ryoyu Kobayashi czy Andreas Wellinger, ale więcej niż ci, którzy kończyli konkurs: Johann Andre Forfang i Domen Prevc. - Byłem zaskoczony zmianą warunków, pomyślałem: "Gdzie jest linia?". Ostatecznie jest jak jest, bo system przyznawania punktów za wiatr nie jest idealny, ale i tak sprawia, że rywalizacja jest trochę bardziej sprawiedliwa - wskazuje Thurnbichler.

- To było wszystko, co miałem. Drugi skok był moim najlepszym, a nie chciało lecieć. Dzisiaj obaj z Piotrkiem wykonaliśmy dobrą pracę, włożyliśmy serce w te skoki. Niestety, do pudła trochę zabrakło. Kto wie, co byłoby w trzeciej serii - śmieje się Zniszczoł, jednocześnie przypominając, że konkurs ze względu na zmianę programu weekendu w Oberstdorfie skrócono o jedną rundę. - Byliśmy w walce o podium i to się liczy. Na tym trzeba budować pewność siebie - dodaje skoczek.

Pogoń "kiedyś się skończy". Żyła: Żal? Jestem zadowolony ze swojej roboty

- W pierwszym momencie, gdy przegrywasz walkę o podium, zawsze jest rozczarowanie. Potem trzeba sobie jednak zdać sprawę z wysokiego poziomu konkursu, tego, że była spora walka i żeby stanąć na podium, pewnie trzeba było być na jeszcze wyższym poziomie. Olek byłby siódmy, a Piotrek ósmy, gdyby to był konkurs indywidualny. To dobre wyniki, jeszcze nie na miarę podium, ale takie, które mogą dać im pewność siebie. Jestem zadowolony z nich, myślę, że dobrze dobrałem dzisiaj skład i zobaczyliśmy w ich wykonaniu dobre loty - ocenia Thomas Thurnbichler.

- Oczywiście, kiedyś się skończy - mówi pewnie Aleksander Zniszczoł, gdy pytamy, czy ta długa, wręcz niekończąca się pogoń za podium w końcu będzie udana. - Nie ma co dziś za bardzo na miejsce patrzeć, bardziej na skoki. Były dobre. Pokazaliśmy, że to podium nie jest tak daleko i do końca o nie walczyliśmy. Żal? Jestem zadowolony ze swojej roboty i to jest najważniejsze. Skoki sprawiały mi dzisiaj przyjemność i miałem ogromną frajdę zwłaszcza z tego ostatniego. Z tego się trzeba cieszyć - przekonuje Piotr Żyła.

Kolejna szansa, a w zasadzie dwie szanse na podium Polaków, już w sobotę i w niedzielę. Wtedy zaplanowano konkursy indywidualne na mamucie w Oberstdorfie. W oba dni o 14:30 rozpoczną się kwalifikacje, a półtorej godziny później pierwsza seria konkursowa. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.