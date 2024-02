Polacy latali jak orły! Ale w ostatniej chwili spadli z podium

Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł latali jak natchnieni, ale do pierwszego podium w tym sezonie to nie wystarczyło. Nasi skoczkowie w konkursie duetów uplasowali się na piątym miejscu, choć przed decydującą próbą byli w czołowej trójce. Mimo wszystko to jeden z lepszych występów naszych skoczków tej zimy, ale też udany początek weekendu w Oberstdorfie. Tam w sobotę i niedzielę odbędą się jeszcze konkursy indywidualne.

