Koszmar Piotra Żyły na mamucie w Oberstdorfie. Wyglądało to dramatycznie

Po czwartkowych problemach pogodowych i odwołanym treningu oraz kwalifikacjach wreszcie ruszyły zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie (w lotach). Na piątek 23 lutego zaplanowano konkurs duetów (skrócony do dwóch serii), który poprzedził oficjalny trening z udziałem 52 zawodników, w tym czterech Polaków: Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Aleksandra Zniszczoła oraz Piotra Żyły.

Skoki narciarskie w Oberstdorfie. Domen Prevc wygrał oficjalny trening, wśród Polaków najlepszy Aleksander Zniszczoł

Pierwszy imponujący skok oddał Erik Belshaw, który wylądował na 212. metrze i objął prowadzenie, mając ponad 20 punktów przewagi nad kolejnymi zawodnikami. Później na 217,5 m skoczył Artii Aigro, lecz jego nota była o wiele niższa niż Amerykanina. Zawodnicy powoli się rozkręcali, co potwierdził skok Niko Kytosaho na 218,5 m, ale i on miał ogromną stratę do Belshawa. Wyprzedził go dopiero Daniel Huber, uzyskując 225 m.

Zaraz potem przyszedł czas na czterech Polaków, którzy skakali jeden po drugim. Zdecydowanie najlepiej spisał się Zniszczoł, który po skoku na 214,5 m został liderem. Stoch uzyskał przyzwoite 198,5 m, natomiast Kubacki 176 m. Zupełnie zawiódł natomiast Żyła, który wylądował na 155. metrze.

Zniszczoł długo utrzymywał miejsce na podium, wypadł z niego dopiero wtedy, gdy zaczęła skakać czołowa dziesiątka. Ta musiała pokonać dobrze dysponowanego Domena Prevca (227,5 m), rekordzistę obiektu. Ostatecznie to nie udało się nikomu, najbliżej byli Andreas Wellinger oraz Lovro Kos. Tuż za pierwszą piątką skończył Zniszczoł.

Wyniki I oficjalnego treningu przed konkursem duetów w Oberstdorfie

1. Domen Prevc - 185,3 pkt (227,5 m)

2. Andreas Wellinger - 182,8 pkt (223 m)

3. Lovro Kos - 178,9 pkt (225,5 m)

4. Johann Andre Forfang - 174,5 pkt (220,5 m)

5. Michael Hayboeck - 174,1 pkt (222 m)

6. Aleksander Zniszczoł - 170,6 pkt (214,5 m)

21. Kamil Stoch - 151,4 pkt (198,5 m)

33. Dawid Kubacki - 126,6 pkt (176 m)

39. Piotr Żyła - 112,2 pkt (155 m)

Aleksander Zniszczoł najlepszym z Polaków w drugim treningu. Żyła lepiej

W drugim treningu ponownie najlepszym z Polaków okazał się Aleksander Zniszczoł, który uzyskał 225 metrów i zakończył zmagania na miejscu. O wiele lepiej zaprezentował się Piotr Żyła - po skoku na 198 metrów był . Kamil Stoch (186,5 m) i Dawid Kubacki (199 m) ukończyli trening w trzeciej dziesiątce.

Zwycięzcą drugiej serii treningowej ponownie okazał się Domen Prevc (237 m), a w czołowej trójce rywalizację ukończyli też Kristoffer Eriksen Sundal (230,5 m) oraz Daniel Tschofenig (222 m).

Wyniki II oficjalnego treningu przed konkursem duetów w Oberstdorfie

1. Domen Prevc - 170,6 pkt (237 m)

2. Krostoffer Eriksen Sundal - 164,7 pkt (230,5 m)

3. Daniel Tschofenig - 163,5 pkt (222 m)

6. Aleksander Zniszczoł - 159,7 pkt (225 m)

19. Piotr Żyła - 131 pkt (196 m)

23. Kamil Stoch - 128,8 pkt (186,5 m)

24. Dawid Kubacki - 126,9 pkt (199 m)

Konkurs duetów rozpocznie się o godzinie 16:30. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.