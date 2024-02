Kasai w wielkim stylu wrócił do PŚ i to nie koniec. Wiemy, co dalej z Japończykiem

Powrót Noriakiego Kasaiego był w świecie skoków wydarzeniem ostatniego weekendu. Japończyk wzbudził ogromne zainteresowanie, prawie wszyscy życzyli mu błysku formy i choćby wejścia do jednego z konkursów na świetnie mu znanej Okurayamie w Sapporo.

Kasai wrócił do PŚ w wieku 51 lat. "Wiek w skokach nie ma znaczenia"

51-letni Kasai nie błysnął formą, ale i tak awansował do obu konkursów, a w sobotę, w pierwszym z nich, zajął 30. miejsce i zdobył punkt do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tym samym wyśrubował rekordy długowieczności w skokach: jako najstarszy zawodnik pojawił się na starcie zawodów PŚ, ale nie ma także bardziej doświadczonego skoczka, który zdobyłby w nich punkty. Potwierdził w ten sposób, że jest legendą tego sportu. I nawet jeśli jest wielu bardziej utytułowanych zawodników, bo z wielkich imprez Kasai wygrał tylko mistrzostwa świata w lotach, to jego historia nie przestaje imponować.

- Bardzo chciałem wrócić do Pucharu Świata, więc cieszę się, że mogłem wystartować w Sapporo. Ale cieszę się też, że udało mi się wrócić po 50. roku życia. Choć myślę, że wiek w skokach nie ma znaczenia - mówi Sport.pl Kasai. - Obecnie staram się poprawiać, co mogę w swoich skokach. Czy podpatruję innych? Przyglądam się i uwzględniam ich mocne strony w tym, co sam wykonuję - dodaje skoczek.

Przemiana Kasaiego pomogła mu wrócić do rywalizacji z najlepszymi. "Wszedł na wyższy poziom"

Kasai do powrotu szykował się w dość wyjątkowy sposób. Dzięki trzydniowym postom schudł pięć kilogramów, a także przebiegł ponad 150 kilometrów. - Lubię biegać i myślę, że sportowcy potrzebują w ten sposób zyskiwać siłę fizyczną, psychiczną i tracić na wadze. Właśnie dzięki bieganiu udało mi się pozostać w takiej formie - wskazuje nam Kasai. Jego przemiana po treningu, który sobie narzucił, przełożyła się na lepsze samopoczucie, ale też na skoki.

Już po wynikach na lokalnych zawodach, gdy na Megmilk Cup w Sapporo poleciał na 141. metr i stanął na podium, widać było, że doszedł do formy. Wcześniej nieźle szło mu na Pucharze Kontynentalnym, kiedy był lepszy od polskich skoczków. Z tego, co pokazał w Pucharze Świata, nie był do końca zadowolony, ale nie był też w gronie najgorszych zawodników na Okurayamie.

Pamiętając, że długo nie startował w PŚ, a do tego biorąc pod uwagę jego wiek i fakt, że obecna stawka stoi na wysokim poziomie, trzeba przyznać, że Kasai poradził sobie z wyzwaniem naprawdę dobrze. Choć oczywiście mogło być jeszcze lepiej i sam skoczek miał nieco wyższe oczekiwania.

- Noriaki był dobrze przygotowany już do rozpoczęcia sezonu. Zimą wszedł jednak na wyższy poziom. Utrzymał też swoją wagę. Gdy to wszystko poskładało się razem z odpowiednim wkładem do techniki na skoczni, byliśmy nawet nieco zaskoczeni jego wynikami - opisuje jego klubowy trener Matjaz Zupan. - W Sapporo nie skakał na miarę możliwości. Wiedzieliśmy o jego długiej nieobecności w Pucharze Świata, a dodatkowo przyszły oczekiwania i swego rodzaju presja. Mam nadzieję, że Kasai dostanie i wykorzysta kolejne szanse - przekazuje Słoweniec pracujący w klubie Tsuchiya.

Wyjątkowe spotkanie i zdjęcie legend. "Dosłownie kilka słów"

Zawody w Sapporo były dla niego pełne nie tylko skupienia na wynikach, ale też miłych gestów. Japończyk spotkał sporo znajomych twarzy, których nie widział przez długi czas. W hotelu jeszcze przed zawodami zobaczył się z Kamilem Stochem i Simonem Ammannem. - Zamieniliśmy dosłownie kilka słów, bo z Japończykami komunikacja jest dosyć trudna. Noriaki nie wygląda na kogoś, kto miałby zamiar kończyć ze skakaniem. Ale też nie można nic zakładać z góry. Wydaje się, że dla niego to jest rodzaj motywacji: że im dłużej będzie skakał, osiągnie jakiś swój cel, może o też w tym wszystkim chodzi. Dla mnie jednak fajnie, że ktoś taki jest, bo to dla nas, zawodników, coś fajnego - mówił w rozmowie dla Polskiego Związku Narciarskiego Kamil Stoch.

- Jak zwykle, gdy się widzimy, uściskaliśmy się i porozmawialiśmy. Głównie o naszych rodzinach i tym, co chciałby zjeść w Japonii. Potem pojawił się Simon Ammann i zrobiliśmy sobie zdjęcie we trzech - opisuje spotkanie Kasai.

Kasai sam zdecydował, że nie chce skakać na mamucie. Jeszcze

Co dalej? Kasai miał możliwość wyjazdu na Puchar Świata w lotach do Oberstdorfu. Pojawiła się ona w niedzielne popołudnie po drugim konkursie w Sapporo. Skoczek musiałby jednak szybko podjąć decyzję. Jak podał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" Janne Vaatainen, były trener Tsuchiyi i Kasaiego, zawodnik sam zdecydował, że zostanie w kraju i nie wystąpi w Niemczech.

- Czuję spory respekt do lotów narciarskich, ale naprawdę chcę spróbować wystartować. Chciałbym też pozostać w Pucharze Świata, ale jeśli mój poziom nie będzie odpowiedni, to prawdopodobnie zakończę sezon startami w Pucharze Kontynentalnym - przekazuje nam Kasai.

Japończyk użył słowa, które po japońsku wyraża coś pomiędzy strachem a świadomością, czego podjąłby się, startując na mamucie. Jego trener Matjaz Zupan mówi nam, że to niejako cel jego zawodnika, ale Kasai chce pojawić się na starcie pewny siebie i w odpowiedniej dyspozycji. Wie, z czym wiąże się ryzyko latania na nartach i że nie ma co tego na sobie wymuszać w chwili, gdy nie czuje się na to gotowy.

Kasai wróci do PŚ w Lahti. Pierwszy taki start od ponad czterech lat

Oficjalnie potwierdzono już, że konkursy w Sapporo to nie były ostatnie występy w Pucharze Świata w tym sezonie dla legendy skoków. Kasai wystartuje w Lahti, podczas następnego weekendu zawodów najwyższej rangi.

Skoczek nie startował w Pucharze Świata poza Japonią od 15 grudnia 2019 r., gdy był 33. w Klingenthal. Ostatni raz zapunktował w tego typu zawodach także cztery lata temu, ale 22 marca na lotach w Planicy - zajął wówczas 19. miejsce.

Jego widok na lotach w Vikersund, czy na finał sezonu w Planicy byłby czymś fantastycznym i jeszcze lepszym niż powrót do stawki PŚ w Sapporo.