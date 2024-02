Wiadomo, dlaczego Żyła został zdyskwalifikowany. "Kontrola przed startem"

Kompletnie nie udały się Piotrowi Żyle zawody Pucharu Świata w Sapporo. Przed sobotnim konkursem zajął co prawda czwarte miejsce w serii próbnej, ale potem było tylko gorzej. W pierwszej serii skoczył zaledwie 107 metrów i zajął 45. miejsce, co oczywiście nie dało mu awansu do drugiej serii. Za to w niedzielę został zdyskwalifikowany jeszcze przed oddaniem skoku w konkursie.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz skomentował PolSKI Turniej. "Słoweńcy prowadzili, niestety Austriacy ich wyprzedzili"

"Chodzi o sprawdzenie rozmiaru kombinezonu, które miało miejsce jeszcze zanim zawodnicy wychodzą na rozbieg w Sapporo, w pomieszczeniu wieży startowej. W Japonii kontrola sprzętu odbywa się w tym sezonie na górze skoczni. Podobnie było zeszłej zimy. To dlatego Żyła został zdyskwalifikowany, a nie niedopuszczony do startu w konkursie" - opisywał Jakub Balcerski ze Sport.pl.

Piotr Żyła zdyskwalifikowany przez "niedopatrzenie"

A jaki był dokładnie powód dyskwalifikacji Piotra Żyły? To wyjaśnił Wojciech Topór, który w Sapporo zastępował Thomasa Thurnbichlera. - Piotr został zdyskwalifikowany na górze skoczni. W Sapporo kontrola odbywa się przed startem. Okazało się, że rękawy u Piotra były trochę za krótkie. Niedopatrzenie - stwierdził krótko cytowany przez portal Interia Sport.

Piotr Żyła z kolei ocenił swoje występy w Sapporo za pośrednictwem mediów społecznościowych Polskiego Związku Narciarskiego. - Weekend w Japonii nie był moim wymarzonym weekendem. Bywa i tak, skoki bywają brutalne - stwierdził na wstępie w nagraniu, w którym jego wypowiedź jest... w języku japońskim.

- Troszkę mi się przykurczyły rękawy, no i można powiedzieć, że wolne - powiedział o swojej dyskwalifikacji, a na koniec dodał, że to "nie pierwszy i nie ostatni raz".

Kiedy kolejne konkursy Pucharu Świata? Skoczkowie wracają do Europy

Piotr Żyła aktualnie zajmuje 25. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z dorobkiem 177 punktów. Przed nim są odpowiednio Dawid Kubacki (183 pkt) oraz Aleksander Zniszczoł (224 pkt). Po zmaganiach w amerykańskim Lake Placid i japońskim Sapporo skoczkowie wrócą rywalizować do Europy. W dniach 22-25 lutego odbędą się zawody na skoczni mamuciej w Oberstdorfie.