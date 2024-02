Żyła odpalił jak za najlepszych lat! To, co robi Kasai, przechodzi ludzkie pojęcie

Po zmaganiach w amerykańskim Lake Placid skoczkowie narciarscy przenieśli się na zawody Pucharu Świata w japońskim Sapporo. W piątkowych kwalifikacjach najlepszy okazał się Austriak Manuel Fettner. Awans do pięćdziesiątki wywalczyło także pięciu Polaków - Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Klemens Murańka, który w Japonii zastępuje Pawła Wąska. W zawodach kibice zobaczą także Noriakiego Kasaiego, który w wieku 51 lat wywalczył awans do sobotniego konkursu.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz skomentował PolSKI Turniej. "Słoweńcy prowadzili, niestety Austriacy ich wyprzedzili"

Piotr Żyła najlepszym z Polaków w serii próbnej przed konkursem w Sapporo

Przed sobotnim konkursem przeprowadzona została seria próbna, w której zaprezentowali się wszyscy polscy skoczkowie. Najsłabiej zaprezentował się w niej Dawid Kubacki, który skoczył 122 metry (40,8 pkt) i ukończył serię próbną na 33. miejscu. Kolejnym z Polaków był Klemens Murańka - 127 m (53,9 pkt), co dało mu 22. pozycję.

Lepiej zaprezentowali się Aleksander Zniszczoł (128 m) i Kamil Stoch (127 m), którzy mieli po 58 pkt i zajęli ex aequo 15. lokatę. Najlepiej zaprezentował się za to Piotr Żyła. Pofrunął na 138 m (69,2 pkt), co było drugim najdłuższym skokiem w serii próbnej. Polski mistrz był w serii próbnej czwarty i wyprzedzili go tylko Jan Hoerl, Stefan Kraft i Domen Prevc.

Warto zwrócić uwagę też na wynik Noriakiego Kasaiego, który lądował na 126 metrze, a więc niewiele bliżej od Polaków. W serii próbnej zajął 25. miejsce i może namieszać w konkursie.

Wyniki serii próbnej przed konkursem w Sapporo:

1. Jan Hoerl - 139 m, 81,6 pkt

2. Stefan Kraft - 133,5 m, 77,1 pkt

3. Domen Prevc - 137,5 m, 72,4 pkt

4. Piotr Żyła - 138 m, 69,2 pkt

5. Andreas Wellinger - 127 m, 68,8 pkt

[...]

15. Kamil Stoch - 127 m, 58 pkt

15. Aleksander Zniszczoł - 128 m, 58 pkt

22. Klemens Murańka - 127 m, 53,9 pkt

33. Dawid Kubacki - 122 m, 40,8 pkt

Początek konkursu w Sapporo o 8:00. Relację tekstową można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.