Noriaki Kasai przeskoczył skocznię. Niewiarygodny skok po podium [WIDEO]

Wielu obecnych skoczków występujących w PŚ nie było jeszcze na świecie, gdy Noriaki Kasai zdobywał złoty medal mistrzostw świata w lotach w Harrachovie. Japończyk to jedna z największych, a na pewno najbardziej długowieczna z legend sportu. Na liście jego sukcesów znajdują się także medale olimpijskie i podia Pucharu Świata. W tych rozgrywkach debiutował ponad 36 lat temu.

Kasai pobije rekord? Co to był za lot

W niedawnych zawodach TVh Cup skakał 125 i 130 metrów, co dało mu zwycięstwo. Kasai pozostaje wzorem dla wielu sportowców, a nie tak dawno zdradził sekret swojej długowieczności. Japończyk postanowił przebiec 150 kilometrów w cztery tygodnie. - Schudłem pięć kilogramów w miesiąc. To dodaje mi pewności siebie - mówił cytowany przez japoński portal hochi.news.

Doświadczony skoczek błysnął kolejny raz. W zawodach Megmilk Cup zajął drugie miejsce. Ustąpił miejsca jedynie Keichiemu Sato. Kasai zadziwił zwłaszcza w drugiej serii konkursu, kiedy to oddał skok na odległość 141 metrów. To aż o cztery więcej od rozmiaru skoczni. Co więcej, zrobił to w nienagannym stylu. Sędziowie byli niemal zgodnie, przyznając mu za ten skok cztery 19-stki i jedną notę 19,5. Nie było w tym przesady, bo skok rzeczywiście robi piorunujące wrażenie.

Wygląda na to, że o Kasaim może być jeszcze głośno. Zbliża się Puchar Świata w Sapporo, podczas którego dojść może do wydarzenia bez precedensu. Japończyk może zostać rekordzistą świata. Jeśli znajdzie się w kadrze na domowe zawody, to zostanie najstarszym zawodnikiem w historii Pucharu Świata. Pobiłby wówczas swój własny rekord. Kasai w przeszłości zapowiadał, że chciałby skakać do 60 roku życia.

Noriaki Kasai i jego rekordy: