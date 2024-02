Pilna zmiana w kadrze skoczków! Thurnbichler reaguje na katastrofę

Za nami weekend z Pucharem Świata w Lake Placid. W niedzielnym konkursie mieliśmy powody do zadowolenia, bo Piotr Żyła zajął czwarte miejsce i był w grze o podium - po pierwszej serii zresztą był na trzeciej pozycji. Aleksander Zniszczoł zakończył kolejny konkurs z rzędu w czołowej dziesiątce, a w Lake Placid uplasował się na dziewiątym miejscu. W drugiej serii mieliśmy też Kamila Stocha oraz Dawida Kubackiego, natomiast oni znaleźli się w trzeciej dziesiątce.

Jedynym Polakiem, który odpadł w pierwszej serii, był Paweł Wąsek. 24-latek zajął ostatnie miejsce i oddał katastrofalny skok na 86 m. Dla porównania, w sobotnim konkursie zajął 34. miejsce i skoczył 110,5 m. W związku z tym po prostu musiało dojść do zmiany w kadrze biało-czerwonych na kolejny weekend z zawodami Pucharu Świata.

Zmiana w kadrze na zawody w Sapporo. Thurnbichler reaguje na katastrofalny występ Wąska

Po zakończonym weekendzie w Lake Placid szykuje się zmiana na zawody Pucharu Świata w Sapporo (17-18 lutego). Krzysztof Skórzyński przekazał na antenie TVN-u tuż po niedzielnych zawodach, że miejsce Wąska w kadrze zajmie Klemens Murańka. O wszystkim poinformował Sebastian Szczęsny, publikując wpis na portalu X. Potem te wieści oficjalnie potwierdził w mediach społecznościowych Polski Związek Narciarski.

Dla Murańki to będzie druga okazja do występu w zawodach Pucharu Świata w tym sezonie. Wcześniej wystąpił w konkursach w Wiśle i Zakopanem podczas PolSKIego Turnieju, gdzie zajął dwukrotnie 40. miejsce. Ostatnie punkty w Pucharze Świata w wykonaniu Murańki to sezon 20/21 i ostatni konkurs w Planicy, gdzie był na 29. miejscu. W tym sezonie Murańka startuje w Pucharze Kontynentalnym, gdzie ma 257 punktów po dwunastu konkursach i zajmuje 19. miejsce. Tam jednak traci ponad 540 punktów do prowadzącego Robina Pedersena.

Warto przypomnieć, że Wąsek zdobył 42 punkty w tym sezonie Pucharu Świata i obecnie znajduje się na 40. miejscu w klasyfikacji generalnej. Jego najlepszy wynik do tej pory to 18. miejsce w Bischofshofen podczas Turnieju Czterech Skoczni.

Konkursy Pucharu Świata w Sapporo odbędą się w kolejny weekend odpowiednio o godz. 8:00 i 3:00 czasu polskiego. W zeszłym sezonie odbyły się tam trzy konkursy - dwukrotnie wygrywał Ryoyu Kobayashi, a raz triumfował Stefan Kraft.