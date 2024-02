Życiowy sukces Zniszczoła! Potężny awans. Koszmar Krafta. 23 miejsca w dół

W drugim sezonie z rzędu skoczkowie rywalizują w Pucharze Świata w Lake Placid. Thomas Thurnbichler zdecydował, że w USA udział weźmie pięciu Polaków: Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch i Paweł Wąsek. - Trochę porównałbym tę skocznię do Lahti. Z krótkim najazdem i przejściem, ale tutaj jest stosunkowo długi próg, a w Lahti ucieka on bardzo szybko - tak skocznię opisywał Stoch, dla którego ten weekend jest debiutem w Lake Placid. Komplet biało-czerwonych przeszedł przez kwalifikacje, a w serii próbnej tuż przed konkursem w pierwszej dziesiątce znalazł się i Zniszczoł, i Żyła.

Stoch bez awansu do drugiej serii. Trzech Polaków wywalczyło awans

Podczas pierwszej serii sędziowie dwukrotnie obniżali rozbieg, zaczynając z 30. belki, a kończąc finalnie na 28. stopniu. Ostatecznie do serii finałowej awansu nie zdołał wywalczyć Wąsek ze skokiem na 110,5 m. Stoch skoczył 108 m, a już przy wyjściu z progu było widać, że wszystko jest spóźnione i to nie będzie dobra próba. Awans wywalczyli Kubacki, Żyła oraz Zniszczoł, którzy po swoich skokach byli klasyfikowani odpowiednio na 19., 20. i 22. miejscu. To były ponad siedmiopunktowe straty do czołowej dziesiątki.

Przez dłuższy czas liderem w pierwszej serii był Clemens Aigner ze skokiem na 127 m. Ostatecznie na koniec tej serii wyprzedził go Stefan Kraft, który miał 0,5 m lepszą odległość, a także dużo lepsze noty. Lider Pucharu Świata prowadził przed serią finałową z przewagą 3,5 pkt nad drugim Aignerem i 4,4 pkt nad trzecim Ryoyu Kobayashim.

Ogromny awans Zniszczoła. Mamy Polaka w czołowej dziesiątce. Najlepszy wynik w sezonie

W drugiej serii zdecydowanie poprawił się Zniszczoł, który skorzystał z dobrych warunków na skoczni i uzyskał 129 m. Dzięki temu znalazł się w czołowej dziesiątce i awansował łącznie o szesnaście pozycji. Żaden inny skoczek w tym konkursie nie awansował aż tak wysoko. Zniszczoł zakończył konkurs na szóstym miejscu, przez co wyrównał swój życiowy rekord i zaliczył najlepszy występ w tym sezonie.

Kubacki skoczył 125 m, a więc o dwa metry dalej i zakończył konkurs na 17. miejscu. To zatem był awans o dwie pozycje. Żyła oddał gorszy skok w drugiej serii - 118,5 m - i zakończył rywalizację na 21. miejscu, więc spadł o jedną pozycję.

Konkurs wygrał Lovro Kos, a więc triumfator piątkowych kwalifikacji. Słoweniec ma więc pierwszy triumf w karierze w rozgrywkach Pucharu Świata. Poza nim na podium znalazł się Ryoyu Kobayashi oraz Marius Lindvik, a przed Zniszczołem był jeszcze Michael Hayboeck i Daniel Huber. Wydawało się, że Kraft pewnie zmierza po kolejne zwycięstwo, ale popsuł skok w drugiej serii i wylądował na 104. metrze, przez co uplasował się dopiero na 24. pozycji.