Zawody PŚ w skokach odwołane! FIS zdecydował

O przebiegu zawodów w skokach narciarskich najczęściej decyduje pogoda. W tym sezonie przekonaliśmy się o tym wielokrotnie. Odwołano m.in. mistrzostwa Polski oraz kwalifikacje do mistrzostw świata w lotach narciarskich na Kulm. Teraz o kompletnym porzuceniu zawodów w Rasnovie dowiedziały się skoczkinie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Wspaniale mi się tu biegło". Ewa Swoboda z najlepszym czasem w tym roku na świecie!

Puchar Świata w Rasnovie odwołany. Zawody pokrzyżowała pogoda

Zawody Pucharu Świata kobiet w Rasnovie miały odbyć się w weekend 16-18 lutego, ale już wiadomo, że nie zostaną rozegrane. Dwa konkursy indywidualne zostały odwołane, o czym FIS poinformował w komunikacie na stronie internetowej. Powodem takiej decyzji jest niekorzystna pogoda.

W Rumunii panują obecnie zaskakujące temperatury, które w dzień przekraczają nawet 15 stopni Celsjusza, a w nocy spadają do około pięciu stopni. Nie ma mowy o przymrozkach, które byłyby w stanie utrzymać śnieg na skoczni.

Taka temperatura ma panować co najmniej do końca obecnego tygodnia, więc organizatorzy mogliby nie zdążyć z przygotowaniem obiektu. Panie będą wiec musiały poczekać na zawody do ostatniego weekendu lutego, na kiedy zaplanowano konkursy na skoczni w Hinzenbach. Później skoczkinie pojawią się jeszcze w Lahti, Oslo, Trondheim i Vikersund, a Puchar Świata zakończy się 17 marca.

Liderką kobiecego Pucharu Świata jest Słowenka Nika Prevc, która pewnie zmierza po zdobycie Kryształowej Kuli. Druga Yuki Ito z Japonii traci do niej 178 punktów, a trzecia Eva Pinkelnig z Austrii aż 278 punktów. Najlepsza z Polek Anna Twardosz zajmuje w klasyfikacji generalnej 47. miejsce i ma na koncie pięć "oczek".

W nadchodzący weekend czekają nas zmagania Pucharu Świata mężczyzn w amerykańskim Lake Placid. Rozegrane tam zostaną dwa konkursy indywidualne oraz zmagania superduetów.

Harmonogram zawodów Pucharu Świata w Lake Placid: