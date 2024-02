Sensacja na MŚ. 19-letni Polak stał przed życiową szansą. Ale i tak jest pięknie!

To nie on miał być liderem polskiej kadry. W treningach prezentował się dobrze, ale nie tak, by walczyć o medale. A jednak zaskoczył wszystkich! Tymoteusz Amilkiewicz sprawił gigantyczną sensację w mistrzostwach świata juniorów w Planicy. 19-letni skoczek z Polski po pierwszej serii realnie bił się o medal. Choć w drugiej serii zaprezentował się dobrze, do podium troszeczkę zabrakło. Nowym mistrzem świata juniorów o zaledwie 0,8 punktu został Stephan Embacher. Ozdobą konkursu był fenomenalny lot Erika Belshawa.

2 screen: TVP Sport Otwórz galerię Na Gazeta.pl