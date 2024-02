Sensacyjne wieści! Wybitny skoczek kończy karierę. Ma dopiero 31 lat

5 grudnia 2009 roku - dokładnie wtedy podczas konkursu w Lillehammer zadebiutował 17-letni wówczas Peter Prevc, który szybko stał się czołowym skoczkiem narciarskim na świecie. W gablocie Słoweńca znajdziemy m.in. Kryształową Kulę z sezonu 2015/16, Złotego Orła za Turniej Czterech Skoczni czy mistrzostwo świata w lotach. Oprócz tego Prevc sięgał również po Małą Kryształową Kulę za Puchar Świata w lotach oraz indywidualne i drużynowe medale igrzysk olimpijskich. Łącznie zawodnik wygrał aż 23 konkursy z cyklu Pucharu Świata, a 57 razy stawał na podium.

Wielkie zaskoczenie w świecie skoków narciarskich. Media: Peter Prevc kończy karierę

Okazuje się, że obecny sezon może być dla Petera Prevca ostatnim w karierze. Takie wieści dotarły ze słoweńskich mediów, według których we wtorek 6 lutego o godz. 13:00 skoczek podczas konferencji prasowej ma wyjaśnić powody zaskakującej decyzji.

"Dokładne powody tej decyzji ogłosi dziś o 13:00 na nadzwyczajnej konferencji prasowej w Planicy, gdzie po raz ostatni będzie startował w Pucharze Świata, podczas marcowego święta na Letalnicy. Jasne jest, że długa kariera pozostawiła konsekwencje dla organizmu. W ostatnim okresie najwięcej kłopotów miał z kostką, którą operowano wiele lat temu" - twierdzi Jaka Lopatic - dziennikarz portalu siol.net.

W zeszłym sezonie Prevc uległ groźnemu wypadkowi, do którego doszło na Bloudkovej Velikance w Planicy. Zawodnik błyskawicznie został przewieziony do szpitala, gdzie zdiagnozowano wstrząśnienie mózgu. 31-latek wrócił do rywalizacji wiosną zeszłego roku, a podczas obecnego cyklu został drużynowym mistrzem świata w lotach narciarskich na skoczni Kulm. Tylko raz nie zdołał dostać się do finałowej serii zawodów Pucharu Świata.

Do tej pory najlepiej poszło mu w Wiśle, gdzie zakończył konkurs na piątym miejscu. Na ten moment w klasyfikacji generalnej z 349. punktami na koncie zajmuje 13. miejsce. Ostatni raz na skoczni kibice mają zobaczyć Petera Prevca podczas marcowych lotów w Planicy.