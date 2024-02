Zniszczoł przemówił po konkursie w Willingen. I nagle te słowa Thurnbichlera

Nie udało się w sobotę, nie udało się też w niedzielę. Choć Aleksander Zniszczoł prowadził po pierwszej serii rywalizacji, to nie zdołał utrzymać prowadzenia i skończył niedzielny konkurs poza podium. W finale uzyskał 130,5 metra i spadł na ósme miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz skomentował PolSKI Turniej. "Słoweńcy prowadzili, niestety Austriacy ich wyprzedzili"

Aleksander Zniszczoł rozczarowany po zmarnowanej szansie w Willingen. "Chciało się więcej"

- No niestety nie udało się. Podium będzie później. Niestety na moje odczucia skok był dobry na progu, ale zepsułem go na buli. Musiałem wyprowadzić lot na prostą i straciłem prędkość. Jestem zły, bo jestem ósmy. To chyba dobrze, nie? - przyznał 29-latek przed kamerami Eurosportu.

Zniszczoł zwrócił uwagę na to, co czuł przed finałową próbą. - Chciało się więcej. Trzeba jeszcze poczekać. Myślę, że wytrzymałem presję - dodatkowo nic na siebie nie nakładałem. Chciałem zrobić to samo, po prostu nie wyszło - dodał. W pierwszej serii Polak uzyskał 148 metrów. - To była petarda. Wszystko się zgrało, super prędkość i pomoc wiatru na dole - ocenił.

Thomas Thurnbichler pogratulował Zniszczołowi. Kto pojedzie do Lake Placid?

- Mogę powiedzieć tylko jedno: Olek, gratuluję. To był świetny weekend dla Olka, który staje się naszym liderem - rozpoczął rozmowę z dziennikarzami szkoleniowiec polskiej kadry. - Było dobrze na progu, później jednak było trochę niestabilnie. Także jeśli chodzi o wiatr - skomentował.

Kto poleci na nadchodzące zawody Pucharu Świata za ocean? - Na razie nie wiemy. Chcielibyśmy, aby cała ekipa poleciała do Lake Placid. Ale podejmiemy decyzję najpóźniej jutro, pojutrze - skomentował.