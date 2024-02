Ten ruch wywołał trzęsienie ziemi w polskich skokach. Są nowe informacje

Nowa broń polskich skoczków, jak nazwaliśmy rozwijany przez kadrę i uczelnię ETH w Zurychu system czujników Skilog, wydaje się czymś, co może zrewolucjonizować dostęp do danych o skokach. To narzędzie do analizy skoków dla trenerów, którzy dostają informacje o pozycji zawodników na rozbiegu, w powietrzu i przy lądowaniu dzięki sensorom zamontowanym na wkładce do ich butów. Dane przesyłane są dzięki antenie Bluetooth w tylnej ściance buta do komputera na wieży trenerskiej, a dzięki małemu silniczkowi na górnej części kostki zawodnik w założeniu miałby dzięki wibracji i jej sile wiedzieć, czy wykonał coś odpowiednio na skoczni. Więcej o Skilogu pisaliśmy na Sport.pl TUTAJ.

PZN nie wydał na tę nowinkę ani złotówki. Kluczowa przewaga

Już w czasie mistrzostw świata w lotach na mamucie Kulm udało nam się ustalić, że system Skilog był opracowywany dzięki projektom wspartym finansowo przez Szwajcarską Narodową Fundację Naukową - oznaczonym jako PEDESITE i SNOW. Współpraca z Polskim Związkiem Narciarskim została tu nawiązana na zasadzie grantu.

To oznacza, że PZN nie wydał na Skilog ani złotówki. System jest rozwijany jako nowinka, którą później Szwajcarzy będą mogli oferować innym. Jednak przewaga, jaką tworzy fakt, że to polskiej kadrze przyjdzie pomagać przy jego rozwoju i zbierać o nim najwięcej informacji, może się okazać kluczowa. Twórcy rozwiązania nie muszą nawet dać Polakom wyłączności na stosowanie Skilogu - duży zapas wiedzy i bazy danych wykorzystany w odpowiedni sposób może dać jeszcze więcej. Zwłaszcza gdy projekt rozwijałby się dalej już przy użytku innych kadr w stawce.

Wiemy, co dalej ze Skilogiem. "Jesteśmy na bardzo wczesnym etapie"

Jak ten rozwój ma wyglądać w kolejnych miesiącach? - W tym momencie jesteśmy na bardzo wczesnym etapie tego projektu. Prawdopodobnie zamontujemy pierwsze urządzenia na skoczkach około lata 2024 roku - słyszymy od zajmujących się Skilogiem.

Do tej pory rozwiązanie miało być testowane w niewielkim stopniu. Jedynie sprawdzano to, jak wygląda zbieranie przez nie danych. Teraz zawodnicy będą mogli przyzwyczaić się do skakania z nim dłużej, na większej liczbie treningów. Trenerzy zbiorą zarówno dane dotyczące skoków pomocne w ich lepszej analizie, jak i te, które pomogą naukowcom rozwijać nowinkę.

Oto przyszłość byłego asystenta Thurnbichlera w PZN. Rozmowy o szczegółach dopiero będą

Jedną z najważniejszych twarzy projektu do tej pory był Marc Noelke, który reprezentował Polski Związek Narciarski i polską kadrę nawet w dokumencie podsumowującym dotychczasową pracę nad Skilogiem. Tych ważnych postaci było więcej - chodzi zwłaszcza o trenera technicznego grupy, Mathiasa Hafele, ale Niemiec powinien dalej zajmować się Skilogiem, choć nie jest już jak latem czy jesienią asystentem Thomasa Thurnbichlera. Został odsunięty przez Austriaka od pracy podczas konkursów z polską kadrą, ale w pewnym stopniu pozostaje zaangażowany w pomoc Polakom. I to według naszych informacji ma się nie zmienić.

Noelke w tym momencie nie pracuje w Polskim Związku Narciarskim, ale zarówno on, jak i działacze PZN pozostają otwarci na jego pomoc przy projektach takich jak Skilog. Rozmowy o szczegółach odbędą się zapewne dopiero bliżej sezonu, gdy w związku poznają dokładny plan na dalsze działanie kadry skoczków na kolejne miesiące. Na dziś całkiem prawdopodobne, że Marc Noelke znajdzie się w nim, ale właśnie w roli współpracownika pod kątem rozwoju projektów dotyczących sprzętu. Już kiedy był asystentem trenera głównego wyglądało to tak, że był rozliczany jako ktoś z zewnątrz. W formalnościach w jego przypadku nie zmieni się zatem wiele, to głównie kwestia zmiany roli, bo nie będzie już kimś w środku zespołu.

Pertile reaguje na nową broń Polaków. Mogłaby urozmaicić transmisje ze skoków

Pomysłodawcy Skilogu pisali o nim nie tylko jako pomocy treningowej dla trenerów i samych skoczków, ale także czymś, co można wykorzystać do bardziej szczegółowego pokazywania dyscypliny w transmisji telewizyjnej. Już w poprzednich latach próbowano ją urozmaicić danymi uzyskiwanymi dzięki podobnemu urządzeniu montowanemu na nartach i wiązaniach. Prezentowano dzięki niemu wysokość zawodnika i jego prędkość w różnych fazach skoku. Zasłynął jednak głównie z tego, jak znikał i pojawiał się u niemieckich skoczków, bo ci stosowali taki model wiązań, na których nie można było go zamontować. Wielokrotnie w dane, które przekazywał, trudno było uwierzyć. Pod tym względem Skilog nie miałby wysoko postawionej poprzeczki.

- Ogółem jesteśmy pozytywnie nastawieni do nowych możliwości lepszego pokazania naszego sportu - mówi nam dyrektor Pucharu Świata, Sandro Pertile. - Jesteśmy na to otwarci - dodaje Włoch, choć działaczowi na razie nie przedstawiono tematu systemu czujników, który mógłby posłużyć.

Skilog może być bardzo użytecznym narzędziem w skokach, ale raczej w perspektywie dwóch-trzech lat. Jego rozwój zakłada długą pracę nad urządzeniem, metodę prób i błędów, która musi się pojawić w przypadku tak innowacyjnych projektów. Dobrze, że Polacy na razie wręcz kontrolują to, co się z nim dzieje. Może w ten sposób wejdą na wyższy poziom analizy skoków z czymś, czego nie mają inni. Bo na razie w zakresie zaplecza technologicznego, bez wielkich możliwości, trudno im gonić inne nacje. Te są kilka kroków przed nimi. Ten i ewentualne kolejne podobne projekty pozwoliłyby za nimi nadążyć.