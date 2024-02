Kapitalne wieści dla Polaków tuż przed konkursem w Willingen

Sobotni konkurs w Willingen nie był udany dla reprezentacji Polski. Do serii finałowej awansowało zaledwie dwóch z czterech naszych zawodników. Już po pierwszej próbie odpadli Kamil Stoch i Piotr Żyła. Rzutem na taśmę awansował z kolei Dawid Kubacki, któremu drzwi do drugiej serii "otworzył" Stefan Kraft. Finalnie 32-latek zajął 23. miejsce. Najlepiej zaprezentował się za to Aleksander Zniszczoł - został pierwszym Polakiem, któremu udało się w tym sezonie zakończyć zmagania w TOP 10 - zajął 9. miejsce. Nastroje przed niedzielnym konkursem nie są więc najlepsze, choć właśnie z Willingen nadciągnęły pozytywne wieści.

Paweł Wąsek wygrał z czasem! Polak przystąpi do niedzielnych kwalifikacji w Willingen

Chodzi o Pawła Wąska. Polak znalazł się w kadrze na weekend w Niemczech, ale z powodów zdrowotnych nie wystartował w piątkowych kwalifikacjach, przez co zabrakło go też w sobotnim konkursie. Mimo to istniała nadzieja, że skoczek wyzdrowieje i będzie gotowy na niedzielną rywalizację.

- Sytuacja Pawła Wąska wygląda obiecująco. Wydaje się, że będzie mógł skakać. Ostatnie plany zakładały, że w sobotę wykona lekki rozruch. Sprawdzamy, jak jego organizm na to zareaguje. Ostateczna decyzja zapadnie w niedzielny poranek, po przespanej nocy. Jeśli wszystko będzie dobrze, dostanie zielone światło na start - zapowiadał Thomas Thurnbichler.

I finalnie spełnił się pozytywny scenariusz, o czym po godzinie 13:00 poinformował Polski Związek Narciarski. "Bardzo dobra wiadomość z Willingen - Paweł Wąsek gotowy do startu w niedzielnych zmaganiach na Muehlenkopfschanze!" - czytamy na profilu federacji na X.

Tym samym na starcie niedzielnych kwalifikacji zobaczymy pełen skład Polaków, choć Wąsek będzie z pewnością nieco osłabiony. Początek o godzinie 14:30. Z dalszej rywalizacji odpadnie dziewięciu zawodników. Miejmy nadzieję, że Biało-Czerwoni awansują jednak w komplecie. Konkurs zaplanowano z kolei na godzinę 16:10.

Paweł Wąsek zajmuje odległe, 37. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wystąpił w 12 konkursach, zdobywając łącznie 42 punkty. Szansa na powiększenie dorobku już za kilka godzin.