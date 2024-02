Niedziela cudów w polskich skokach. Kolejne podium. Osobisty triumf Małysza

Niedziele zawody Pucharu Kontynentalnego w Lillehammer świetnie zaczęły się dla polskich skoczów. Serię próbną wygrał Klemens Murańka, a w konkursie najlepszy był Maciej Kot - to pierwszy tak wielki sukces od blisko dwóch lat. Potem Polacy znów dostarczyli swoim kibicom powodów do radości.

Kolejne podium dla Polski podczas Pucharu Kontynentalnego w Lillehammer. Sukces Jakuba Wolnego

W drugim konkursie Kot pokazywał, że znów może być wysoko. Po skoku na 139 m, najdalszym z całej stawki, zajmował siódmą pozycję. Tuż przed nim, z przewagą 0,1 punktu, był Jakub Wolny, który poleciał na 137,5 m. Świetny skok oddał też Murańka, ale 138,5 m dało mu dopiero 11. pozycję. Do drugiej serii weszli również Jan Habdas (20. miejsce, 128 m), Andrzej Stękała (21., 131,5 m) oraz Kacper Juroszek (26., 127 m).

Na czele był Słoweniec Maksim Bartolj (137 m), tuż za nim plasowali się Austriak Jonas Schuster (138 m) oraz Norweg Fredrik Villumstad (137,5 m). Po długości ich skoków widać, że poziom zmagań był naprawdę wysoki.

W drugiej części konkursu Wolny wylądował na 136. metrze (trzeci najdłuższy skok), co ostatecznie dało mu trzecie miejsce. To ogromny sukces dla zawodnika, o którym jeszcze niedawno było głośno tylko za sprawą krytyki pod adresem Davida Jiroutka, trenera kadry B, podczas zawodów PŚ w Wiśle. Za to został zawieszony przez PZN, ale dosyć szybko go przywrócono. Nie zmarnował otrzymanej szansy i po blisko dwóch latach wrócił na podium PK (26 lutego 2022 r. był drugi w Planicy).

Poza Wolnym w drugiej serii poprawił się Stękała, który z wynikiem 132 m awansował na 18. miejsce. Reszta Polaków zaliczyła spadek, finalnie 9. był Kot (131 m w drugiej serii), 16. Murańka (tylko 124,5 m), 24. Habdas (131 m), a 27. Juroszek (125 m).

Mimo wszystko niedziela w Lillehammer była wyjątkowo udana dla Polaków. W jednych zawodach PK zdobyli dwa medale, co poprzednio udało im się na początku marca 2022 r. w Lahti. Wtedy w pierwszym konkursie srebro wywalczył Aleksander Zniszczoł, a brąz Maciej Kot, natomiast w drugim konkursie kolejne srebro dołożył Andrzej Stękała.

Zwycięzcą drugiego niedzielnego konkursu okazał się Austriak Maximilian Ortner, który przypuścił skuteczny atak z dziewiątego miejsca, choć w drugiej serii wylądował nieco bliżej (136 m i 135,5 m). Drugie miejsce utrzymał Schuster po skoku na 131,5 m.

Wyniki drugiego konkursu indywidualnego Pucharu Kontynentalnego w Lillehammer

1. Maximilian Ortner - 293,1 pkt

2. Jonas Schuster - 291,7 pkt

3. Jakub Wolny - 290,6 pkt

4. Paal Haakon Bjortomt - 289,6 pkt

5. Fredrik Villumstad - 287,2 pkt

...

9. Maciej Kot - 278,1 pkt

16. Klemens Murańka - 272,1 pkt

18. Andrzej Stękała - 263,2 pkt

24. Jan Habdas - 256,7 pkt

27. Kacper Juroszek - 253,2 pkt

Kolejne zawody Pucharu Kontynentalnego odbędą się w weekend 17-18 lutego w niemieckim Brotterode.