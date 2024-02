Jest decyzja ws. polskiej skoczni w PŚ skokach narciarskich. Klamka zapadła

Po raz pierwszy w sezonie Pucharu Świata mieliśmy PolSKI Turniej, który odbył się w trzech naszych miastach. Poza Zakopanem i Wisłą w kalendarzu, po raz pierwszy, pojawił się Szczyrk i skocznia Skalite. W trakcie konkursu był silny wiatr, który wpływał na atrakcyjność zawodów. Łącznie 40 skoczków zdołało oddać skoki w pierwszej serii, po czym konkurs został odwołany. "Zawody w Szczyrku od początku były skazane na porażkę. W takich warunkach nie da się skakać już nie tylko w ramach sprawiedliwej, ale i bezpiecznej rywalizacji" - pisał wówczas Jakub Balcerski, dziennikarz Sport.pl.

- To był pierwszy raz z Pucharem Świata w tym miejscu. Widać różnicę pomiędzy Letnim Grand Prix a Pucharem Świata dla nowego organizatora, zimowe zawody są o wiele większe. Mamy tu też mocno ograniczoną przestrzeń. To, co stanie się w przyszłości i jakie są możliwości, ocenimy na koniec sezonu - mówił Sport.pl Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata, odnosząc się do przyszłości Szczyrku w kalendarzu Pucharu Świata.

Ostatecznie dodatkowy konkurs Pucharu Świata w tym sezonie nie odbędzie się w Szczyrku, a w Lahti na skoczni Salpausselka.

Szczyrk poza kalendarzem PŚ na sezon 24/25. Organizator zawodów reaguje. "Była świadomość"

Tomasz Laszczak, dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku i organizator zawodów rozmawiał z portalem WP SportoweFakty po zakończeniu PolSKIego Turnieju. Działacz nie ukrywał, że pewien niedosyt po odwołaniu zawodów pozostaje. - Zależy kto jak ocenia. Pewien niedosyt jest, natomiast dobrze, że to było odwołane na etapie końcowym, a nie początkowym. Zawsze brakuje tego finału, zwłaszcza że miejsca naszych skoczków dobrze rokowały. Ale dobrze się stało. Mogłoby to później pozmieniać klasyfikację generalną. A lepiej, żeby ci najlepsi zawodnicy skakali w porównywalnych warunkach - powiedział.

Laszczak podchodzi optymistycznie do scenariusza, że Szczyrk może wkrótce pojawić się w kalendarzu Pucharu Świata. - Będziemy dalej rozwijać infrastrukturę w tym kierunku, żeby to zagościło u nas częściej - dodał organizator. W pierwszy weekend lutego w Szczyrku odbywa się FIS Cup. A jak z kolei w Szczyrku podchodzą do tego, że w przyszłym sezonie nie będzie Szczyrku w kalendarzu?

- W pewnym sensie taka świadomość była. Natomiast liczymy na to, że kiedyś wrócimy i pojawimy się na stałe. Być może FIS ma inne priorytety i z tego wynika taka decyzja. Nadal jednak mamy Puchar Świata na skoczni w Wiśle Malince, więc na jednej nam zostaje - podsumował dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku.