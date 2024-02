O której skoki narciarskie dzisiaj? Kiedy transmisja na żywo PŚ z Willingen? [TERMINARZ, GODZINA]

Polscy skoczkowie narciarscy wracają do rywalizacji w Pucharze Świata. Jak na razie w tym cyklu wiedzie im się mocno przeciętnie, żaden z nich nie zajął miejsca w czołowej dziesiątce konkursu. W klasyfikacji generalnej najwyżej notowany jest 22. Piotr Żyła (117 pkt). Ale już niedługo będzie okazja, aby to zmienić.

O której dzisiaj skoki? Willingen kwalifikacje na żywo

W najbliższy weekend zawodnicy będą rywalizować w Willingen. Kilka dni temu Thomas Thurnbichler ogłosił skład na te zawody, w którym znaleźli się Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł oraz Paweł Wąsek (z powodu choroby będzie mógł wystąpić najwcześniej w niedzielę).

Polacy liczą, że zdobędą punkty, dzięki którym załapią się do czołowej dwudziestki klasyfikacji generalnej. Z kolei reprezentanci innych krajów będą walczyć o to, aby przybliżyć się do zwycięstwa w cyklu. Aktualnie liderem jest Austriak Stefan Kraft (1089 pkt), który jest podbudowany niedawnym triumfem na mistrzostwach świata w lotach. Dogonić go próbują Niemiec Andreas Wellinger (837 pkt) oraz Japończyk Ryoyu Kobayashi (736 pkt), triumfator ostatniego TCS.

Skoki narciarskie terminarz Willingen. Oto harmonogram zawodów PŚ

piątek 2 lutego

godz. 14:00 - oficjalny trening

godz. 16:45 - kwalifikacje

sobota 3 lutego

14:45 - seria próbna

16:00 - konkurs indywidualny

niedziela 4 lutego

14:30 - kwalifikacje

16:10 - konkurs indywidualny

Transmisje z zawodów skoków narciarskich w Willingen będzie można oglądać w telewizji na kanałach TVN (tylko konkursy) oraz Eurosport 1 (kwalifikacje i konkursy). Dostępny będzie także stream online w serwisie Player (kwalifikacje i konkursy). Początek rywalizacji już w piątek o 16:45, gdy rozpoczną się kwalifikacje do sobotniego konkursu. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowych oraz wyników na Sport.pl, oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.