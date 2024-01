Czeskie skoki narciarskie pogrążone są obecnie w kryzysie. Do sukcesów Jaroslava Sakali czy Jakuba Jandy nie ma kto nawiązać. Najlepiej spisuje się najstarszy Roman Koudelka, ale i tak nie są to rewelacyjne wyniki.

Jaroslav Sakala wyjawił, co działo się po karierze. Wstrząsające wyznanie

W 2002 roku karierę zakończył Jaroslav Sakala, który ma na koncie m.in. brąz igrzysk z 1992 roku czy trzy medale mistrzostw świata. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" wyjawił, że życie po karierze niejako go zaskoczyło. - To było straszne... - przyznał.

- Kiedy przez cały życie jest się sportowcem i później chce się robić coś innego, pojawia się problem. Miałem wtedy takie podejście, że trzeba być ze wszystkim fair. Wydawało mi się, że jak człowiek coś dla kogoś zrobi, może liczyć, że w potrzebie ta druga osoba również mu pomoże... A w biznesie tak to nie działa. Trzeba być "ostrym" człowiekiem. Znam też innych byłych sportowców, którzy szli w biznes, a później żałowali, bo przekonywali się, że jest tu zupełnie inaczej niż w sporcie - powiedział.

Skoczek wyjawił też, że grożono mu śmiercią. - To był taki czas, że w tamtym okresie naprawdę się bałem, że to stanie się rzeczywistością - wyznał.

Sakala wpadł wtedy też w problemy psychiczne. Na szczęście one są już za nim. - To był duży kryzys... Ale dziś postrzegam to wszystko jako szczęście. Niewielu jest trenerów, którzy ze sportowego szczytu trafili na życiowe dno, a później zdołali się z tego podnieść. To doświadczenie, które teraz pomaga mi w pracy - powiedział.

Prywatnie Sakala jest ojcem Filipa - skoczka narciarskiego. W Czechach swego czasu wiązano z nim duże nadzieje. Ostatecznie spełzły one na niczym, a rok temu 28-latek zakończył karierę.