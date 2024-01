Sceny w Sejmie. Tajner obnażył polityków. "Porażające"

- Miałem lęk, że następne 4 lata tych rządów, które mieliśmy ostatnich 8 lat, spowodują katastrofę. To przede wszystkim skłoniło mnie do tego, by ujawnić swoje poglądy i przyłączyć się do grupy ludzi, którzy nie wyrażali zgody na ten kierunek - mówił Sport.pl Apoloniusz Tajner, jeszcze niedawno prezes Polskiego Związku Narciarskiego, a od paru miesięcy poseł na Sejm X kadencji z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Tajner wskazywał, że jeszcze nie czuje się na siłach do zabierania głosu z mównicy sejmowej. Jednocześnie aktywnie komentuje wydarzenia z Sejmu w mediach społecznościowych. W ostatnich dniach zamieścił nagrania z wystąpień i zachowań kilku parlamentarzystów, w tym szefa rządu Donalda Tuska oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Apoloniusz Tajner ocenił pierwsze miesiące w Sejmie. "Zaskoczył mnie gniew"

Więcej na temat pracy w Sejmie Apoloniusz Tajner powiedział w rozmowie w RMF FM. - Nie jest to na pewno miejsce, które sobie wymarzyłem - ocenił były prezes PZN-u. - To, co widzę, nie powoduje u mnie myśli, że chciałem tu być, że to jest miejsce dla mnie. Na pewno czuję się nieswojo, bo całe życie spędziłem w sporcie - dodał.

- Tu spotykam się natomiast z sytuacją wręcz na pograniczu nienawiści. Na początku, podczas tych pierwszych posiedzeń, zaskoczył mnie gniew tych ludzi z różnych stron, wyrażany na mównicy sejmowej. To było dla mnie porażające. W pewnych momentach miałem nawet takie wrażenie, że jakby były pasy bezpieczeństwa, to bym się nimi zapiął, żeby nie wypaść - żartował Tajner.

Gdzie jest polska młodzież w skokach? "Jeszcze nie widać, ale oni są"

W rozmowie oczywiście nie mogło zabraknąć tematu skoków narciarskich. Zdaniem Tajnera nie ma nic "strasznego" w wynikach polskich skoczków, którzy przystąpili do sezonu "przemęczeni". - To było widać w odbiciu na progu skoczni, te nogi "chodziły" wolniej, "ta noga nie podaje", jak mówią zawodnicy, a za tym pojawiają się błędy techniczne - ocenił. Dodawał jednak, że Polacy skaczą poniżej pewnego poziomu. Podkreślał, że nie powinno być tematu dotyczącego zwolnienia Thomasa Thurnbichlera. - Myślę, że mamy bardzo dobrego trenera. Ja w nim widzę trenera "trzeciej generacji" - ocenił.

Tajner jest też przekonany, że konieczna zmiana pokoleniowa w kadrze skoczków przyjdzie z czasem. Już teraz wskazuje, kto zastąpi weteranów, czyli Kamila Stocha, Piotra Żyłę i Dawida Kubackiego. - Ich jeszcze nie widać, ale oni są. Bezpośrednie zaplecze na tym poziomie rywalizacji to jest Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł czy Andrzej Stękała. Jan Habdas też się już pojawia. Nie mamy jakiejś silnej, mocnej grupy, natomiast mamy zawodników, którzy zaczynają "stukać" do czołowej dziesiątki, oprócz tej naszej czołowej trójki - podsumował.