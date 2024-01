Skocznia Muehlenkopfschanze uchodzi za największą skocznię normalną na świecie. Jej rozmiar to aż 147 metrów, a skoczkowie potrafią na niej osiągać odległości powyżej 150 metrów. Pierwszym zawodnikiem w historii dyscypliny, który przekroczył tę granicę był Adam Małysz. Legenda polskich skoków w 2001 roku skoczyła aż 151,5 metra.

Murańka przebił Małysza i Ahonena. Co to był za lot!

Początek XXI wieku to okres wielkiej dominacji Adama Małysza. Polak potrafił wówczas dystansować rywali. Nie inaczej był podczas weekendu w rywalizacji na skoczni w Willingen w 2001 roku. Wygrał wówczas jeden z dwóch konkursów, ale to, co zostało zapamiętane przez lata, to nie wygrana, ale odległość, jaką przyszło mu ją osiągnąć. Obecny prezes PZN poszybował wówczas... 151,5 metra. Tym samym pobił rekord skoczni.

Wynik Małysza przetrwał cztery lata. W 2005 roku Janne Ahonen, legendarny fiński skoczek, poszybował o pół metra dalej. Osiągnął odległość 152 metrów. Tak samo daleko dziewięć lat później poleciał Słoweniec Jurij Tepes.

Nikt nie przypuszczał, że rekord Ahonena przetrwa aż 16 lat. A jednak - 29 stycznia 2021 roku - został wykreślony z rubryki. To był dobry sezon polskich skoków. Kamil Stoch był wówczas świeżo po zwycięstwie w Turnieju Czterech Skoczni. Poza nim trzon naszej reprezentacji stanowili Piotr Żyła i Dawid Kubacki. O czwarte miejsce walczyli Klemens Murańka i Andrzej Stękała.

W kwalifikacjach do konkursu w Willingen Murańka poleciał 153 metry i po 16 latach odebrał Ahonenowi legendarny wręcz rekord. Mimo tego nie wygrał. Był dopiero piąty, bowiem lądowanie, co naturalne przy tak dalekiej próbie, pozostawiało wiele do życzenia.

Metr bliżej wylądował Andrzej Stękała, zwycięzca kwalifikacji. Mimo tak dalekich lotów, w konkursie Polakom nie udało się powtórzyć tych osiągnięć. Najwyżej zawody skończył Kamil Stoch - był trzeci. Dawid Kubacki uplasował się na piątym miejscu. Siódmy był Piotr Żyła. Klemens Murańka nie wszedł do drugiej serii, a Andrzej Stękała zakończył zmagania na 20. pozycji.

Rok temu Timi Zajc poszybował na odległość 161,5 metra, ale nie ustał skoku. Czy rekord przetrwa kolejny rok? O tym przekonamy się już w ten weekend. W Willingen rozegrane zostaną dwa konkursy indywidualne. Początek weekendu na niemieckiej skoczni już w piątek. Kwalifikacje zaplanowano na 2 lutego o 16:45. Dzień później, o 16:00, ma rozpocząć się pierwsza seria konkursowa. W niedzielę, 4 lutego rozpoczniemy skakanie od kwalifikacji. Ich start o 14:30. Początek drugiego konkursu od 16:10. Relacja z weekendowych konkursów PŚ na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.