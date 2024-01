Znany skoczek podjął decyzję. To koniec. "Nie, nie, nie!"

Thomas Aasen Markeng był jedną z nadziei norweskich skoków. Zdobył indywidualnie mistrzostwo świata juniorów, a także srebrny i brązowy krążek w rywalizacji drużynowej. Drugie miejsce zajął również na tego typu imprezie, ale w rywalizacji mieszanej. W Pucharze Świata zadebiutował 16 lutego 2019 roku i od razu zdobył pierwsze punkty - zajął 27. miejsce w Willingen. Wydawało się, że jego kariera nabierze rozpędu. Wystąpił też w kilku konkursach kolejnego sezonu i dwukrotnie zajął nawet miejsce w TOP 10. 15 grudnia 2019 roku doznał jednak poważnej kontuzji, która jak się okazuje, przedwcześnie zakończyła jego karierę.

Thomas Aasen Markeng kończy karierę. Poruszający wpis

To właśnie na skoczni w Klingenthal doszło do niebezpiecznego wypadku z jego udziałem. Wylądował na 131. metrze, ale jego narty rozjechały się, a kolano wygięło w nienaturalny sposób. Niemal natychmiast znalazły się przy nim służby medyczne, które przetransportowały go do szpitala. - Nie, nie, nie! Oby to nie było kolano - krzyczał Johan Remen Evensen, były skoczek.

Kontuzja okazała się bardzo poważna. Przeszedł operację, a rehabilitacja trwała 13 miesięcy. Udało mu się wrócić na skocznię, ale tylko na miesiąc. Później znów przeszedł kilka zabiegów i skupił się na rehabilitacji. Nadzieją dla niego była kosztowna operacja. Założył nawet zbiórkę, ale ta okazała się niewypałem. Na pomoc państwa też nie miał co liczyć.

W końcu skoczek podjął drastyczną decyzję, o czym poinformował w poniedziałkowe popołudnie. "Po latach poświęceń, ciężkiej pracy i niezliczonych wspomnień zdałem sobie sprawę, że nie będę już topowym sportowcem. Muszę więc odłożyć narty na półkę" - napisał Markeng na Instagramie.

"To była podróż wypełniona wieloma wzlotami i dobrymi wynikami. Jednocześnie było wiele trudnych chwil, dużo krwi, potu i łez, ale na zawsze zapamiętam te magiczne chwile. Te wszystkie wzloty i upadki ukształtowały mnie jako człowieka i uczyniły mnie silniejszym. Mimo że moje serce i głowa chcą jeszcze trochę skakać, to muszę zaakceptować, że moje ciało już nie daje rady. Po niezliczonych wizytach u lekarzy, operacjach i godzinach treningów widać, że nie wrócę już na najwyższy poziom" - kontynuował.

Na koniec podziękował wszystkim za wsparcie i pomoc w rozwoju kariery, która z przerwami trwała od 2009 roku. Najwyżej w Pucharze Świata był w sezonie 2019/20. Wówczas w klasyfikacji generalnej zajął 36. miejsce. Za to jego najlepszym wynikiem była piąta lokata w Niżnym Tagile w 2019 roku, tuż przed wypadkiem. Niedawno doszło do sporych zmian w jego życiu - został ojcem.

