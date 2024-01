Poznaliśmy mistrzów świata w lotach. Polakom pozostał żal, że mogło być pięknie

Dawid Kubacki właśnie oddał skok na odległość tylko 195 metrów. Najkrótszy z dotychczasowych siedmiu Polaków. Po nieudanej próbie tylko machnął ręką. Był zrezygnowany, pewnie tak jak większość polskich fanów. To efekt jednak nie tylko jego nieudanej próby, ale przede wszystkim fatalnej informacji, którą usłyszeli kilka minut wcześniej. Zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon został bowiem Aleksander Zniszczoł. W efekcie Polacy z piątego miejsca spadli na ósme. A gdyby Polak nie został zdyskwalifikowany, to mielibyśmy szansę na zdobycie medalu.

Piękna walka Polaków przez pięć skoków i nagle fatalna wiadomość

Przed rozpoczęciem mistrzostw świata w lotach eksperci najwięcej szans na złoty medal dawali Austriakom oraz Słoweńcom, mimo że ci skakali bez kontuzjowanego Anze Laniska. W gronie kandydatów do brązowego medalu wymieniało się najczęściej Niemców, Norwegów, ale również Polaków!

Biało-Czerwoni wystąpili w niedzielnym konkursie w składzie: Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch, Dawid Kubacki oraz Piotr Żyła (w takiej właśnie kolejności). W porównaniu do konkursu indywidualnego Stoch zastąpił Pawła Wąska.

Konkurs rozpoczął się sensacyjnie. Po dwóch skokach Norwegowie byli dopiero na piątym miejscu i tracili do prowadzących Niemców aż 67,1 punktu. A przecież to oni mają najwięcej tytułów mistrzowskich w lotach - aż pięć (2004, 2006, 2016, 2018 i 2020). Norwegowie przegrywali też z Polakami aż o ponad trzydzieści punktów. Biało-Czerwoni skakali bardzo dobrze (wszyscy ponad 200 metrów, a najdalej wylądował Aleksander Zniszczoł - 221,5 metra), ale nie starczało to, by być na podium. Świetnie spisywali się bowiem Niemcy, Słoweńcy oraz Austriacy. W trzeciej serii swój skok zepsuł Niemiec Stephan Leyhe (198,5). Niemal dziesięć metrów dalej wylądował Dawid Kubacki i Biało-Czerwoni tracili do podium 27 punktów. Mało tego, po czwartej serii Polacy spadli na piąte miejsce. To efekt świetnego skoku Forfanga (232 metry).

Po pierwszej rundzie i skokach wszystkich zawodników Biało-Czerwoni do podium tracili już ponad 35 punktów. Prowadzili Słoweńcy (860,2 punktu) przed Austrią (strata do lidera 31,9), Niemcami (45,2), Norwegią (65,1) i Polską (81,9).

Po dyskwalifikacji Zniszczoła emocje wśród Polaków opadły, ale też na skoczni. Słoweńcy bardzo pewnie utrzymali przewagę i cieszyli się z obrony tytułu i drugiego złota w drużynowym konkursie MŚ w lotach (wcześniej w 2022 roku w Vikersund). Wyprzedzili oni Austrię oraz Niemców. Czwarta pozycja dla Norwegów, którzy pierwszy raz od 2012 roku nie wywalczyli medalu!

Tak skakali Polacy:

Aleksander Zniszczoł - 221.5 i 215,5, ale dyskwalifikacja za nieprzepisowy kombinezon,

Kamil Stoch - 211 i 210,

Dawid Kubacki - 206,5 i 195,

Piotr Żyła - 212,5 i 177,5

Końcowa kolejność:

Słowenia - 1615,4 Austria - 1588,9 Niemcy - 1549,9 Norwegia - 1502,9 Japonia - 1493,0 Szwajcaria - 1389,3 Finlandia - 1300,4 Polska - 1074,1 USA - 647,2

