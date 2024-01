Ależ dramaturgia na MŚ w lotach! Koszmar Zajca w ostatnim skoku. Znakomity Żyła

W piątkowym konkursie mistrzostw świata w lotach najlepiej zaprezentował się Timi Zajc, który osiągnął 228,5 oraz 227 metrów. Z Polaków dobrze zaprezentowali się Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł. Kolejne zawody zaplanowane były na sobotę. Pogoda mocno pokrzyżowała organizatorów i z powodu złych warunków atmosferycznych odwołana została seria próbna. Seria konkursowa miała rozpocząć się o 14:00, ale finalnie przeniesiono ją na godzinę 16:00. I odbyła się tylko jedna z nich.

Polacy rywalizowali w kolejnym konkursie. Kapitalny wynik Piotra Żyły

Pierwszym Polakiem, który oddał skok, był Paweł Wąsek. Zawodnik miał spore problemy i wylądował na 161. metrze. Niedługo później znakomicie spisał się Gregor Deschwanden, który skoczył aż 235,5 metra. Sporego pecha miał z kolei Dawid Kubacki, który startował w niekorzystnych warunkach i skoczył tylko 183,5 metra.

W dalszej części konkursu kapitalny skok oddał Ryoyu Kobayashi, który osiągnął 231,5 metra. Następnie do startu przygotował się Aleksander Znisczoł. Polak miał trudne warunki i finalnie wylądował na 198 metrze. Później rewelacyjnie spisał się Piotr Żyła. Zawodnik również musiał zmagać się z niekorzystnymi warunkami, ale mimo to skoczył aż 225 metrów i został liderem. Nie utrzymał jednak długo prowadzenia, ponieważ wyprzedził go Andreas Wellinger (229 metrów).

Finalnie zawody wygrał Stefan Kraft, który co prawda wylądował na 228 metrze, ale wyprzedził Niemca o 2,5 punktu. Tym samym Austriak został nowym mistrzem świata. Załamany wynikami był Timi Zajc, który był liderem po piątkowych zawodach, ale skoczył tylko 209,5 metra i ostatecznie skończył na trzecim miejscu. Zawodnika musieli pocieszać koledzy z reprezentacji.

Piotr Żyła zakończył zawody na szóstym miejscu. Znisczoł był 12., Dawid Kubacki 24., a Paweł Wąsek 29.

Klasyfikacja mistrzostw świata w lotach

1. Stefan Kraft

2. Andres Wellinger

3. Timi Zajc

4. Johann Andre Forfang

5. Lovro Kos

6. Piotr Żyła

7. Niko Kytosaho

8. Michael Hayboeck

9. Ryoyu Kobayashi

10. Stephan Leyhe

....

12. Aleksander Zniszczoł

....

24. Dawid Kubacki

....

29. Paweł Wąsek

