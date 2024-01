W austriackim Bad Mitterndorf trwa najważniejsza impreza obecnego sezonu skoków narciarskich, czyli mistrzostwa świata w lotach 2024. Choć pierwsza część sezonu nie była zbytnio udana dla reprezentantów Polski, to wygląda na to, że na imprezę docelową udało się nieco poprawić dyspozycję. Zwłaszcza u Piotra Żyły i Aleksandra Zniszczoła, którzy są w czołowej dziesiątce przed dwoma finałowymi seriami.

MŚ w lotach 2024. Piotr Żyła walczy o medal w Kulm

Na półmetku rywalizacji liderem zmagań jest Timi Zajc, który w piątek uzyskał 228,5 oraz 227 metrów. Wyprzedza on lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Stefana Krafta. Faworyt gospodarzy traci do Słoweńca 12,3 punktu. Trzecie miejsce zajmuje aktualnie Johann Andre Forfang, który minimalnie wyprzedza czwartego Andreasa Wellingera.

Niewielką stratę do podium ma także szósty Piotr Żyła. Polak zgromadził niespełna dziewięć punktów mniej od Forfanga, co na skoczni mamuciej nie jest dużą stratą. Da się to odrobić jednym lotem, co z punktu widzenia polskich kibiców jest dobrą wiadomością. Polak jest bowiem w walce o medal.

W czołowej dziesiątce mamy jeszcze jednego przedstawiciela - Aleksandra Zniszczoła (dziewiąte miejsce). Nieco gorzej latali Dawid Kubacki i Paweł Wąsek. Ten pierwszy jest obecnie 18., a Wąsek zajmuje 29. lokatę.

MŚ w lotach 2024. O której skoki narciarskie dzisiaj w Kulm? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIKI]

Początek ostatniego konkursu indywidualnego mistrzostw świata w lotach zaplanowano na sobotę na godzinę 14:00. Godzinę wcześniej odbędzie się seria próbna. Transmisję z konkursu przeprowadzi Telewizja Polska - będzie można oglądać go na TVP Sport, TVP 1 oraz na portalu sport.tvp.pl. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania w serwisie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

