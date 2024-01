Kubacki nie ukrywał zdziwienia decyzją trenera. "Niestety"

Komplet czterech polskich skoczków zameldował się w drugiej serii pierwszego konkursu mistrzostw świata w lotach w Bad Mitterndorf. Na skoczni Kulm 29. pozycję zajął Paweł Wąsek, 18. był Dawid Kubacki. O wiele lepiej poszło Aleksandrowi Zniszczołowi i Piotrowi Żyle, którzy ukończyli konkurs w czołowej dziesiątce - Zniszczoł był dziewiąty, a Żyła szósty i ma szanse walczyć o medal w sobotnim konkursie.

Przed konkursem Thomas Thurnbichler podjął szokującą decyzję o odsunięciu Kamila Stocha, ponieważ do zawodów mógł desygnować tylko czterech skoczków. Eksperci nie mieli jednak wątpliwości, że trener postąpił słusznie. - Kamil Stoch poza konkursem MŚ w lotach - chyba też bym tak wybrał, uznając po treningach, że Dawid Kubacki lepiej rokuje - napisał na portalu X (dawniej Twitter) Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Dawid Kubacki skomentował decyzję trenera. "Tak to jest"

Po zawodach Dawid Kubacki udzielił wywiadu stacji TVP Sport, w którym przyznał, że był zaskoczony decyzją Thomasa Thurnbichlera. - Byłem pewny, że to ja będę cieszył się wolnym weekendem w Bad Mitterndorf. Decyzja trenerów jest taka, że to Kamil odpoczywa - stwierdził

- Trener tłumaczył tę decyzję, ale nie ma co tu tłumaczyć. To jest decyzja trenerów i kto by to nie był, to musi się do niej dostosować. Niestety tak to jest w tym sporcie i przy takich zawodach. Oczywiście mi przykro z tego powodu, bo chciałbym, żeby Kamil się tu pokazał z dobrej strony i sobie polatał. Ale ja będę miał tę szansę i mam nadzieję, że ją dobrze wykorzystam - zapowiedział Kubacki.

Trzecia i ostatnia - czwarta - seria konkursu indywidualnego odbędzie się w sobotę 27 stycznia. O 13:00 przeprowadzona zostanie seria próbna, a godzinę później skoczkowie wezmą udział w konkursie. Relację tekstową z zawodów będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

