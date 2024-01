Zaskakujące słowa Żyły po najlepszym wyniku w sezonie. Wyjawił prawdę

Jeszcze kilka dni temu trudno było przypuszczać, że Żyła będzie miał medal najważniejszej imprezy sezonu w zasięgu wzroku. Pojedyncze skoki Polaków, w tym podwójnego mistrza świata z normalnej skoczni w Oberstdorfie i Planicy, wskazywały, że wkrótce zawodnicy Thomasa Thurnbichlera mogą wejść do najlepszej dziesiątki Pucharu Świata. To nie udało się podczas Turnieju Czterech Skoczni i potem na PolSKIm Turnieju, ale po dwóch seriach rywalizacji na MŚ w lotach Żyła jest szósty, a w dziesiątce znalazł się jeszcze dziewiąty Aleksander Zniszczoł.

Żyła z wyznaniem po najlepszym wyniku w sezonie: Oczekiwanie mnie przerastały

Gdyby nie bardzo zachwiane lądowanie Piotra Żyły w drugiej serii po locie na 220,5 metra, to mógłby w sobotę realnie walczyć o podium w 3. i 4. serii rywalizacji. Z jego obecnej straty 8,5 punktu do podium zrobiłoby się około czterech punktów. Tyle miałby nad nim przewagi zajmujący obecnie trzecie miejsce Johann Andre Forfang z Norwegii. Do lidera Słoweńca Timiego Zajca i próbującego dotrzymać mu kroku Stefana Krafta z Austrii traciłby za wiele, ale za nimi wszystko byłoby otwarte. Jednak obecnie Żyła traci już osiem punktów do czwartego Niemca Andreasa Wellingera, choć piąty Lovro Kos ze Słowenii wyprzedza go tylko o 0,8 punktu.

Niby można żałować, ale to i tak scenariusz, którego po tak słabej zimie, jak ta obecna w wykonaniu polskich skoczków, niewielu by przewidziało. - Jestem bardzo zadowolony. Miałem dużo radości z tych lotów, a raczej nie stawiam sobie dużych oczekiwań w stosunku do tych zawodów - zaskakuje swoimi słowami po piątku na Kulm Piotr Żyła. - Ogólnie te oczekiwania w trakcie tego sezonu gdzieś mnie przerastały. Dlatego jestem tu, żeby czerpać dużo radości ze skakania. I robić swoją robotę, po prostu mieć z tego fun - wskazuje Polak.

Żyła czerpie radość z lotów. "Wtedy człowiek się tak tym nie męczy"

- Loty narciarskie to coś szczególnego. Tu jest dużo adrenaliny i można z tego czerpać jeszcze więcej radości. Dlatego można powiedzieć, że jestem tu bardziej skoncentrowany, ale też zrelaksowany. Tak, żeby cieszyć się samymi skokami, a nie myśleć, który mógłbym być, czy o które miejsce walczyć - uważa Żyła. - Najistotniejsza jest ta radość i wtedy też człowiek tak się tym nie męczy - dodaje skoczek.

W tym sezonie Żyła o męczeniu się skokami wspominał często. Ostatni raz w Zakopanem, gdzie nie czuł się dobrze na belce startowej. Można było odnieść wrażenie, że Polakowi często coś nie pasowało. Podczas Turnieju Czterech Skoczni sztab szkoleniowy dobrał mu jednak szybszy materiał kombinezonu, dzięki któremu nabiera większej prędkości w locie. Żyła od razu zaczął odlatywać - już w Garmisch-Partenkirchen. I od razu się ożywił, mówił o swoich skokach z większą radością. Taką, jaką widać w nim od początku na Kulm. A wywołały ją chyba właśnie wspomniane loty, które doświadczony polski skoczek odbiera jako coś innego. To działa na niego jak zupełnie nowy bodziec.

W sobotę Żyła będzie mógł jeszcze atakować z drugiego szeregu - w końcu w lotach zawodnicy zawsze mogą wiele stracić, jeśli nie wyjdzie im skok. Tu jeszcze wiele można zyskać, choć realistycznie Polak traci do podium na tyle dużo, że jeśli rywale nie popełnią błędów, to trudno będzie mu te 8,5 punktu odrobić i znów znaleźć się w grze o medal MŚ w lotach. Trzecia seria konkursowa rozpocznie się w sobotę o godzinie 14:00. O tej samej porze w niedzielę zaplanowano początek rywalizacji drużynowej. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.