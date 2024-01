Aż trudno w to uwierzyć. Żyła mógł walczyć o medal! Polacy dopięli swego

Po pierwszej serii Żyła, który poleciał na 218 metrów był piąty, a Zniszczoł, który lądował aż na 223. metrze, szósty. Swoje próby oddawali jednak w dość korzystnych warunkach, przy wietrze pod narty lub tylko lekkich podmuchach z tyłu skoczni. W finałowej rundzie wiatr był już niekorzystny dla zawodników - wiało coraz silniej w plecy i można było mieć obawy, że Polacy sobie z tym nie poradzą.

Tak się jednak nie stało - spadli nieco ze swoich pozycji po pierwszej serii, ale obaj latali naprawdę udanie. Aleksander Zniszczoł na 215,5 metra przy ciszy na skoczni (przynajmniej tak pokazały przeliczniki, uśredniony pomiar wiatru), co dało mu dziewiąte miejsce na koniec konkursu, a Piotr Żyła na 220,5 metra przy niewielkim w porównaniu do rywali wietrze z tyłu, co wystarczyło na szóste miejsce.

Gdyby nie to lądowanie Żyły. Polak mógł walczyć nawet o medal

Gdyby to były zawody Pucharu Świata, pisalibyśmy o najlepszym wyniku w sezonie. Ale to mistrzostwa świata w lotach i Polacy mają szansę się jeszcze poprawić. Myślmy pozytywnie, bo w piątek na Kulm mogło być jeszcze lepiej. Żyła w drugim skoku lądował nieco pokracznie. Tak, jak wielokrotnie w tym sezonie mu się zdarzało, gdy podchodził do wykończenia swojej próby ze sporej wysokości. Swoimi zachwianiami stracił na notach za styl wiele punktów. Do skaczącego zaraz po nim Niemca Andreasa Wellingera aż sześć. Do podium zawodów w Austrii w tym momencie, po dwóch skokach, traci 8,5 punktu.

Z lepszym lądowaniem Żyła miałby w zasięgu medal! Traciłby 4-4,5 punktu do trzeciego Norwega Johanna Andre Forfanga. Jego strata nadal nie jest czymś nie do odrobienia, ale jednocześnie jest zbyt duża, żeby mieć wobec Polaka duże oczekiwania przed sobotą. Za to w drugi dzień rywalizacji - jeśli Żyła będzie latał jeszcze dalej - jego lądowanie z drugiego skoku konkursu może boleć. Bo okaże się, że naprawdę nie był daleko sensacyjnie dobrego wyniku, jak na tę smutną i trudną dla Polaków zimę.

Thurnbichler i polscy skoczkowie dopięli swego. Opłacało się być niepoprawnym optymistą

Tylko że prawda jest taka, że tak dobrej dyspozycji Polaków spodziewało się niewielu. I tym sukcesem także trzeba się napawać.

Niepoprawnym optymistą przez niemal cały ten sezon, a zwłaszcza ostatnie tygodnie był trener Thomas Thurnbichler. Wyznaczył sobie za cel miejsce w najlepszej dziesiątce dla co najmniej jednego z jego skoczków i dopiął swego. Pewnie, że wolałby, gdyby najwyższa forma przyszła już na Turniej Czterech Skoczni, czyli moment, gdy polska kadra wraz ze zmianami w sprzęcie zaczęła stopniowo odzyskiwać lepszą dyspozycję. Albo na PolSKI Turniej w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem - święto polskich skoków przed własną publicznością. Tam do Top10 nieco brakowało, a i same skoki, choć były już na lepszym poziomie, to wciąż nie zawsze były powtarzalne.

Jeszcze w Zakopanem Thurnbichler robił dobrą minę do złej gry - wyników w dziesiątce nie było, Aleksander Zniszczoł spadł na jedenaste miejsce, choć po pierwszej serii niedzielnego konkursu walczył o podium, a on przychodził i mówił, że jest zadowolony. A dalej o najlepszym dniu w sezonie i nadziei, że wyniki, które pomogłyby spełnić wysokie oczekiwania jeszcze przyjdą. Wcześniej często zakłamywał rzeczywistość, zwracał uwagę na detale, które pomogłyby Polakom w odbudowie formy. I na najważniejszej imprezie sezonu wiele, bo może jeszcze nie wszystko, udało się poskładać. No wreszcie! Na koniec zimy w ogólnej ocenie pewnych niepowodzeń i gorszej formy nie będzie się dało pominąć, ale tak dobra dyspozycja na MŚ w Austrii z pewnością pomoże je nieco przykryć. Jest sporym plusem, pokazuje, że nawet w tak trudnym okresie kryzysu formy Thurnbichlerowi i zawodnikom udało się do czegoś dojść.

Za wytrwałość w dążeniu do celu Thurnbichlerowi i polskim skoczkom należy się szacunek. Oczywiście, to nadal nie to, czego pragnęli przed sezonem i co wtedy stawiali sobie za cele na zimę. Mogą być jednak zadowoleni z postępu, jaki wykonali w ostatnich paru tygodniach. W grudniu byli co najwyżej w połowie drugiej dziesiątki zawodów PŚ. Teraz na MŚ w lotach mają czterech zawodników, którzy ukończą rywalizację we wszystkich czterech seriach zawodów, a w dodatku Żyłę i Zniszczoła na świetnych pozycjach, gotowych, żeby jeszcze awansować.

Żyła pozostał bez większych oczekiwań, Zniszczoł zbudował pewność siebie. Tak Polacy wlecieli do najlepszej dziesiątki

U dwóch najlepszych z Polaków widać po jednym elemencie, które mogły decydować o ich dobrej postawie. U Piotra Żyły to niezmiennie nastawienie i psychika. Widać, że do Austrii, choć jest bardzo ambitnym zawodnikiem, a w tym sezonie niezwykle się męczył słabszymi skokami i wynikami, przyjechał bez większych oczekiwań. Dzięki temu na lotach dużo mógł już czerpać ze swojego doświadczenia. Co pozytywnie zaskakuje, Żyła w rozmowie z TVP Sport stwierdził, że nie brakowało mu energii. Oddał w piątek aż cztery skoki - dwa rano w treningach i dwa po południu w konkursie, ale nie czuł się wyraźnie zmęczony. Był "czil", jak to nazwał skoczek, a to oznacza, że dobrze zarządzał siłami. Nie napalił się też przesadnie na dobry rezultat jak to bywało w przeszłości - z dobrym skutkiem na MŚ w Planicy, gdzie rok temu zdobył złoty medal, ale i negatywnym po drugim miejscu podczas konkursu otwierającego 71. Turniej Czterech Skoczni w Oberstdorfie, gdy wręcz zabrakło mu sił na trzy kolejne starty.

W przypadku Aleksandra Zniszczoła widać to, o czym wspominał Thomas Thurnbichler w Zakopanem. Widać, że w polskiej kadrze tworzy się prototyp nowego lidera. Zniszczoł, choć nadal potrafi popełniać błędy w kluczowych momentach, radzi sobie z presją, skacze powtarzalnie i najrówniej ze wszystkich Polaków, a to buduje jego pewność siebie. Teraz od niego zależy, czy będzie umiał utrzymać wysoki poziom na skoczni, ale także, czy wszystko odpowiednio poukłada w głowie. Przydałby mu się także jeden bardzo dobry wynik, który napędziłby go jeszcze bardziej. Kto wie, gdzie Zniszczoł ma limit, w końcu ten sezon, choć tak słaby dla całej kadry, w jego przypadku wygląda na najlepszą zimę w karierze.

Polacy rozpędzali się wolno, ale gdy już się udało, to w odpowiednim momencie. Zdążyli jeszcze na końcówkę okresu, który tej zimy liczył się najbardziej. Teraz, po tylu niepowodzeniach obecnego sezonu, każdy dobry znak i pozytywny akcent będzie ważnym sygnałem, że kierunek, w którym zmierza polska kadra jest właściwy. Po cichu mówiło się o tym już od Turnieju Czterech Skoczni, ale trzeba było przecierpieć kolejne niepowodzenia. Teraz można się tymi wynikami cieszyć i liczyć na to, że pozostałe dwa dni rywalizacji na Kulm - najpierw 3. i 4. seria konkursu indywidualnego w sobotę, a potem niedzielna drużynówka - znów przyniosą uśmiech na twarz kibiców, sztabu i samych zawodników. A może w dalszej części sezonu powodów do radości będzie jeszcze więcej i będą jeszcze okazalsze?