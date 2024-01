Sensacja na MŚ w lotach! Kraft nie miał szans. Polacy w ścisłej czołówce!

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich to impreza, która odbywa się co dwa lata. W ten weekend skoczkowie walczą o medale na skoczni Kulm (HS 235) w Tauplitz/Bad Mittendorf. W piątkowe popołudnie odbyła się pierwsza część rywalizacji. Ostateczne rozstrzygnięcia poznamy w sobotę.

Polacy w grze o medale! Połowa rywalizacji za nami.

W piątkowych zawodach udział brało czterech Polaków. W tym gronie nie było Kamila Stocha. Jako pierwszy biało-czerwonych swoją próbę oddał Paweł Wąsek, który poszybował 204,5 metra. Znakomitym skokiem popisał się Aleksander Zniszczoł lądując na 223 metrze. 205,5 metra osiągnął Dawid Kubacki, a 218 metrów poleciał Piotr Żyła.

Polacy w komplecie awansowali do finałowej trzydziestki - co więcej, po pierwszej serii zajmowali dobre lokaty. Prowadził Timi Zajc przed Stefanem Kraftem i Lovro Kosem. Na 6. i 7. pozycji plasowali się Żyła i Zniszczoł. Kubacki był 22., zaś Wąsek 26. Najdalej poszybował Fin Niko Kytosaho. Skoczył 232,5 metra i ex aequo ze Zniszczołem zajmował 7. lokatę.

Słabiej wypadli Norwegowie. Broniący tytułu Marius Lindvik był dopiero 21. miejsce. Zdyskwalifikowano także jego rodaka - Halvora Egnera Graneruda.

Na początku drugiej serii zobaczyliśmy kilka słabszych prób. Niestety, wśród nich była ta oddana przez Pawła Wąska. Polak skoczył zaledwie 147,5 m i spadł na ostatnie miejsce spośród zawodników, którzy oddali tego dnia dwa skoki. Na belce nie zobaczyliśmy zdyskwalifikowanego Rena Nikaido.

Dawid Kubacki osiągnął odległość o 2,5 metra krótszą niż w pierwszej serii, ale to wystarczyło do poprawienia swojego miejsca. Doświadczony zawodnik skakał bowiem w trudnych warunkach.

Dobre skoki w drugich próbach oddali zarówno Aleksander Zniszczoł, jak i Piotr Żyła. Pierwszy skoczył 215,5 metra, drugi 220,5 metra. Dzięki tym skokom obaj na koniec piątkowej rywalizacji uplasowali się w czołowej "10". Żyła utrzymał 6. miejsce, które zajmował po pierwszej serii, a Zniszczoł na półmetku walki o medale mistrzostw świata w lotach zajmuje 9. pozycję.

Miejsce w czołowej trójce stracił Lovro Kos. Słoweniec skoczył 210 metrów i spadł na 5. miejsce. Piątkową rywalizację wygrał Timi Zajc, który w drugiej serii poszybował aż 227 metrów. Wyprzedził Stefana Krafta i Johanna Andre Forfanga. Słoweniec na półmetku rywalizacji ma ponad 12 punktów przewagi nad drugim Austriakiem.

Czołową dziesiątkę uzupełnili Andreas Wellinger, Lovro Kos, Piotr Żyła, Niko Kytosaho, Michael Hayboeck, Aleksander Zniszczoł i Jan Hoerl.

W sobotę poznamy medalistów 28. mistrzostw świata w lotach. To właśnie na ten dzień zaplanowano dalszą część rywalizacji. Rozegrana zostanie 3. i 4. seria konkursu indywidualnego. W niedzielę konkurs drużynowy.

Wyniki pierwszego konkursu mistrzostw świata w lotach narciarskich w Bad Mittendorf:

1. Timi Zajc (Słowenia)

2. Stefan Kraft (Austria)

3. Johann Andre Forfang (Norwegia)

4. Andreas Wellinger (Niemcy)

5. Lovro Kos (Słowenia)

6. Piotr Żyła (Polska)

7. Niko Kytosaho (Finlandia)

8. Michael Hayboeck (Austria)

9. Aleksander Zniszczoł (Polska)

10. Jan Hoerl (Austria)

...

18. Dawid Kubacki (Polska)

29. Paweł Wąsek (Polska)

Terminarz MŚ w lotach:

Sobota:

13:00 - seria próbna,

14:00 - trzecia i czwarta seria konkursu indywidualnego.

Niedziela: