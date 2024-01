Dramat Kamila Stocha na MŚ w Kulm. To musiało się tak skończyć. "Niestety"

Dziś rano odbyły się dwie sesje treningowe na skoczni w Bad Mitterndorf przed mistrzostwami świata w lotach na skoczni Kulm. W pierwszej triumfował Michael Hayboeck, a w drugiej Timi Zajc. Polacy prezentowali się przeciętnie, a skoki Kamila Stocha i Dawida Kubackiego postawiły Thomasa Thurnbichlera przed bardzo trudną decyzją. Jednego z nich Austriak musiał skreślić przed konkursem indywidualnym i ostatecznie padło na tego pierwszego.

Kamil Stoch nie wystartuje indywidualnie MŚ w lotach. Thurnbichler zebrał za tę decyzję pochwały

To pierwszy raz w karierze Kamila Stocha od momentu debiutu na mistrzostwach świata w lotach, kiedy nie zostaje wybrany do składu na zawody. Co ciekawe, raz miał miejsce przypadek, kiedy to nie zakwalifikował się do konkursu głównego, a było to w 2016 roku na skoczni... a jakże Kulm w Bad Mitterndorf.

Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że Thomas Thurnbichler podjął właściwą decyzję. - Kamil Stoch poza konkursem MŚ w lotach - chyba też bym tak wybrał, uznając po treningach, że Dawid Kubacki lepiej rokuje - napisał na portalu X (dawniej Twitter) Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Podobnie uważa Mateusz Leleń z TVP Sport, którego zdaniem Dawid Kubacki ma potencjał, by osiągnąć lepszy wynik w zawodach. - Szukając przyczyn decyzji Thurnbichlera: Stoch skacze równo (może przydać się w drużynie), ale Kubacki ma dziś raczej wyższy poziom maksymalny (z 2. strony może też popsuć próbę, ale w ind. to ryzyko własne) - czytamy we wpisie.

Decyzję Thurnbichlera komplementują także Piotr Majchrzak z Viaplay oraz Karol Górka z "Przeglądu Sportowego". "Na pewno piekielnie trudna decyzja dla Thurnbichlera z odsunięciem Kamila Stocha od składu na MSwL, ale niestety słuszna. Tak zostaje się trenerem" - napisał Majchrzak.

"Thurnbichler ma "cojones". Wyrzucić Stocha ze składu na MŚ, nawet gdy jego skoki nie były najlepsze, to jednak bardzo trudna decyzja. Szacunek" - zatweetował Górka.

Z kolei Adam Bucholz z portalu skijumping.pl zwrócił uwagę, że skoczna Kulm "nie leży" Stochowi od momentu, gdy w 2014 roku doszło do jej przebudowy i znacznego powiększenia. - Kamil Stoch w Bad Mitterndorf:

Początek konkursu indywidualnego na skoczni Kulm w Bad Mitterndorf o godzinie 14:00. Transmisję przeprowadzi TVP oraz TVP Sport. Dostępna będzie też relacja na stronie sport.tvp.pl. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

