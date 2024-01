Jak zapowiedzieli, tak zrobili. TVP podjęła decyzję, co dalej z Kurzajewskim

"Dziękujemy Wydawcom za zaufanie i wsparcie, które umożliwiły nam realizację tego programu. Wasza determinacja i zaangażowanie były kluczowe dla jego sukcesu. Najważniejsze podziękowania kieruję również do naszych Widzów. Dziękujemy Wam za codzienną obecność przed telewizorami. To dzięki Wam program "Pytanie na Śniadanie" ma sens i jest najchętniej oglądanym programem śniadaniowym w Polsce" - pisali niedawno Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, którzy pożegnali się z programem "Pytanie na Śniadanie". Nie oznacza to jednak, że dziennikarz sportowy całkowicie odchodzi z TVP.

Kurzajewski zostaje w TVP. Poprowadzi studio MŚ

W rozmowie z Dominikiem Wardzichowskim ze Sport.pl Jakub Kwiatkowski, który od niedawna jest nowym redaktorem naczelnym TVP Sport, zdradził, że nie planuje kadrowej rewolucji w redakcji. Oprócz tego były rzecznik prasowy PZPN nie ma zamiaru zwalniać Macieja Kurzajewskiego. - Ostatnio dużo mówiło się o Maćku Kurzajewskim, Przemku Babiarzu, a jeden i drugi są w Zakopanem i pracują przy skokach. Przemek Babiarz ma ważną umowę z TVP, jest to legenda komentarza w polskiej telewizji, także w ich przypadku nie należy spodziewać się żadnych sensacyjnych ruchów - przyznał jasno Kwiatkowski.

Ostatnio Kurzajewski był prowadzącym studia podczas PolSKIego Turnieju, który transmitowała publiczna telewizja. Wówczas doszło do zabawnej sytuacji związanej z prezentem urodzinowym dla Piotra Żyły, podczas której 50-latek musiał tłumaczyć redakcyjnych kolegów.

Okazuje się, że widzowie TVP nie rozstaną się z Kurzajewskim na długo. W najbliższy weekend wystartuje najważniejsza impreza sezonu - mistrzostwa świata w lotach narciarskich w Kulm. To wydarzenie również pokaże stacja TVP, a od czwartku wiadomo, że studio MŚ kolejny raz poprowadzi Maciej Kurzajewski.

Mistrzostwa świata w lotach na skoczni w Bad Mitterndorf rozpoczną się w piątek 26 stycznia. Rozpiska zawodów na najbliższe dni prezentuje się następująco:

Piątek:

9:00 - oficjalne treningi,

14:00 - pierwsza i druga seria konkursu indywidualnego.

Sobota:

13:00 - seria próbna,

14:00 - trzecia i czwarta seria konkursu indywidualnego.

Niedziela:

13:00 - seria próbna,

14:00 - konkurs drużynowy

