To nie żart. Gigantyczna kasa dla Thurnbichlera. Pięciocyfrowa kwota w euro

Reprezentacja Polski spisuje się bardzo źle w tym sezonie Pucharu Świata. Ani razu naszym zawodnikom nie udało się stanąć na podium. Ba, nie weszli nawet do TOP 10 konkursu indywidualnego. Thomas Thurnbichler robi, co może, by wyprowadzić drużynę z kryzysu. Duże zaufanie do niego ma PZN, który sporo inwestuje w trenera. Okazuje się, że Austriak może liczyć na naprawdę solidne wynagrodzenie i to mimo że nie ma dużego doświadczenia.

