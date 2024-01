Po tym, co się stało, Thurnbichler nie ma wyboru. Gwiazda poza składem?

Na I treningu w Bad Mitterndorf triumfował Michael Hayboeck przed Lovro Kosem i Manuelem Fettnerem. Najlepszym z Polaków był Aleksander Zniszczoł, który zajął bardzo wysoką 7. lokatę. Fatalnie wypadł za to Dawid Kubacki, który skoczył ledwie 154. metry i zajął odległe 34. miejsce.

II trening przed MŚ w lotach w Bad Mitterndorf. Piotr Żyła nadł nadzieję na dobry wynik w konkursie

II trening dla naszych skoczków był nieco lepszy. Znów jako pierwszy z Biało-Czerwonych zaprezentował się Paweł Wąsek. Tym razem oddał niezły skok na odległość 211,5 metra, który dał mu 18. lokatę. Kolejnym naszym zawodnikiem był Aleksander Zniszczoł, po którym można było oczekiwać dalekiego lotu. 29-latek nie zawiódł, skacząc 216,5 metra, ale w związku z tym, że miał bardzo korzystne warunki, uplasował się za Wąskiem na 19. miejscu.

Kolejnym z polskich skoczków na obiekcie Kulm był Kamil Stoch. Niestety, czterokrotny mistrz olimpijski znów nie doleciał do 200. metra, skacząc zaledwie 196,5 metra, co dało mu 30. pozycję. Następnym z Polaków był Dawid Kubacki, który z pewnością chciał zrekompensować sobie fatalny skok z pierwszej serii treningowej. 33-latek znacząco poprawił się w stosunku do próby sprzed kilkudziesięciu minut. Tym razem lądował na 206. metrze i ostatecznie zajął 26. lokatę.

Ostatnim z zawodników Thomasa Thurnbichlera był Piotr Żyła. Wiślanin skoczył znacznie lepiej, niż w pierwszym skoku i tym razem uzyskał 214,5 metra, co dało mu wysokie 12. miejsce. Wiadomo, że Żyła jest znakomitym lotnikiem i świetnie czuje się na obiektach do lotów, więc można mieć nadzieję, iż z każdym skokiem będzie się rozkręcać.

W II treningu najlepszy okazał się Timi Zajc, który poleciał aż na 238. metr. Drugi był Lovro Kos (222,5 meta), a trzeci Ryoyu Kobayashi (223 metry).

Podczas piątkowego treningu zawiedli więc liderzy polskiej kadry, a więc Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki. Z czterech oddanych przez nich skoku, w tylko jednym przekroczyli granicę 200 metrów. Pewniakami są Piotr Żyła oraz Aleksander Zniszczoł, którzy potwierdzili przyzwoitą formę na treningach. Dobrze skakał także Paweł Wąsek.

Skrócona klasyfikacja II treningu przed MŚ w lotach w Bad Mitterndorf:

1. Timi Zajc (SLO) 238 m, 178,6 pkt

2. Lovro Kos (SLO) 222,5 m 170,2 pkt

3. Ryoyu Kobayashi (JAP) 223 m, 168,8 pkt

...

12. Piotr Żyła 214,5 m, 149,1 pkt

18. Paweł Wąsek 211,5 m, 137,9 pkt

19. Aleksander Zniszczoł 216,5 m, 137,4 pkt

26. Dawid Kubacki 206 m, 134,1 pkt

30. Kamil Stoch 196,5 m, 126,8 pkt

