Katastrofa Dawida Kubackiego na skoczni w Kulm. Wyglądało to bardzo źle

Ruszają mistrzostw świata w lotach narciarskich. Obiektem zmagań jest skocznia Kulm (HS 235) w Bad Mitterndorf. Za nami pierwszy trening, w którym wystartowało 55 skoczków, w tym pięciu reprezentantów Polski. Świetnie spisał się Aleksander Zniszczoł, który był 7. Fatalnie wypadł za to Dawid Kubacki, który skoczył zaledwie 154 metry i gdyby był to konkurs, to nawet nie wszedłby do II serii. Wygrał Michael Hayboeck przed Lovro Kosem i Manuelem Fettnerem.

