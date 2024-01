Koniec! Ten kraj znika z mapy skoków narciarskich. Jedyny reprezentant ma dość

Sophie Sorschag jest utalentowaną skoczkinią narciarską, która między innymi w 2021 roku sięgnęła po złoty medal drużynowy na mistrzostwach świata w Oberstdorfie. W 2022 roku podjęła zaskakującą decyzję i zrezygnowała z występów w austriackich barwach, po czym postanowiła reprezentować Kosowo. Początkowo nie mogła brać udziału w zawodach Pucharu Świata, ale FIS poszedł jej na rękę i zniósł tę sankcję. Tym samym Sorschag mogła reprezentować Kosowo w bieżącym sezonie i została pierwszą skoczkinią w historii tego kraju.

Szybko poszło. Sophie Sorschag rezygnuje ze startów, a Kosowo znika z mapy skoków narciarskich

Sorschag w zawodach Pucharu Świata bardzo jednak zawodziła. Tylko trzy razy zdołała zakwalifikować się do głównych konkursów. Najlepiej poszło jej w Lillehammer, gdzie zajęła dopiero 33. miejsce. Okazuje się, że na tym jej występy się zakończyły. Jak poinformował portal sportklub.n1info.si, zawodniczka zrezygnowała z dalszych startów. Oznajmiła to w połowie zawodów Pucharu Świata w Japonii. Nieco więcej na ten temat powiedział jej trener Jure Radelj.

- Sophie zrezygnowała. Nie będzie brała udziału w zawodach do odwołania. Wróciła sama do domu z Japonii. To była jej decyzja. O wszystkim powiedziała mi przy śniadaniu. Powody są natury osobistej. Nasza współpraca układała się pozytywnie, dlatego też jestem bardzo zaskoczony, że podjęła taką decyzję. Ale najwyraźniej presja i ciężar były zbyt duże - powiedział w rozmowie ze wspomnianym wcześniej portalem.

Słoweniec nie ukrywał zaskoczenia, ale życzył powodzenia Sorschag w przyszłości. - Jesteśmy w dobrych stosunkach, ale nasza współpraca się zakończyła. Życzę jej wszystkiego najlepszego. W jej dalszej karierze sportowej, jeśli postanowi ją kontynuować, lub w jakiejkolwiek innej działalności - dodał. Decyzja Sorschag oznacza, że z mapy skoków narciarskich zniknął kolejny kraj. Rok temu podobny los spotkał na przykład Liechtenstein.

