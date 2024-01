Tak wygląda żona lidera polskich skoków. Mało kto wie, czyją jest siostrą

Polscy skoczkowie fatalnie spisują się w obecnym sezonie Pucharu Świata. Nie dość, że najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem w "generalce" jest Piotr Żyła, który zajmuje dopiero 22. lokatę, to trudno wierzyć, że w kolejnych tygodniach będzie lepiej. Kibice mieli nadzieję, że uda się przełamać złą passę podczas PolSKIego Turnieju. I choć nie widać było większej zmiany, to zaskoczył właśnie Zniszczoł, który w pierwszej serii skoczył aż 141,5 metra (druga odległość serii) i plasował się tuż za podium.

Mimo sporych nadziei jego druga próba była jednak zdecydowanie gorsza (128,5 m), przez co finalnie zakończył zmagania w drugiej dziesiątce. Popsuty skok nie wpłynął na słowa trenera Macieja Maciusiaka, który uważa, że to właśnie 29-latek będzie teraz liderem naszej kadry. - W końcu przestał kontrolować każdy element z osobna. Ma to gdzieś. Idzie na maksa - przekazał.

Tak wygląda żona Aleksandra Zniszczoła. To młodsza siostra Justyny Żyły

Od 2017 roku małżonką skoczka jest Magdalena Lazar, która po ślubie przejęła po nim nazwisko. W kwietniu 2018 roku Zniszczołowie doczekali się córki - Hani. Mimo że kobieta posiada konto na Instagramie, to pozostaje ono prywatne, co pokazuje, że ceni sobie prywatność. Co jakiś czas sportowiec dodaje jednak z nią zdjęcia, dlatego kibice mają okazję zobaczyć, jak wygląda.

Mało kto wie, ale jej starszą siostrą jest, była żona Piotra Żyły Justyna. Trudno w to uwierzyć, zwłaszcza że Magdalena wydaje się osobą cichą, natomiast Justyna - wręcz przeciwnie. Po rozstaniu ze skoczkiem próbowała wykorzystać swoje pięć minut: wzięła udział w sesji dla magazynu dla panów, pojawiła się w "Tańcu z gwiazdami", a przez chwilę prowadziła program, w którym wysłuchiwała problemów par oraz pomagała je rozwiązać.

Rozpoczęła również kolejny etap w życiu prywatnym u boku nowego partnera, a pod koniec roku przekazała świetną nowinę. "Nigdy nie mów nigdy" - napisała, informując, że po raz kolejny wyjdzie za mąż.

Zniszczoł, którego rekord życiowy wynosi 235,5 m, już w najbliższy weekend rozpocznie MŚ w lotach narciarskich w Bad Mitterndorf. Nie ukrywa, że ma ambitne plany i chce wykorzystać obecną formę. - Lubię, jak jest większa prędkość. Tego lotu jest więcej, można się w tym powietrzu pobawić, trochę nabierać prędkości. Można tym dużo zyskać - powiedział w rozmowie z TVP Sport.