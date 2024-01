Już nie Piotr Żyła! Zaskakująca zmiana w polskich skokach. "Idzie na maksa"

Piotr Żyła ma ostatnio gorszy okres. Podczas niedawnych zawodów Pucharu Świata w Zakopanem nie został desygnowany przez Thomasa Thurnbichlera do udziału w konkursie drużynowym, a w zmaganiach indywidualnych zajął dopiero 29. miejsce. O jego niezadowoleniu mieli później dobitnie przekonać się dziennikarze. I choć 37-latek pozostaje najwyżej notowanym Polakiem w klasyfikacji generalnej PŚ (22. pozycja), to nie koniecznie musi oddawać to jego pozycję w zespole.

Piotr Żyła liderem polskich skoczków? Wskazują na kogoś innego

Można dyskutować, czy doświadczony skoczek jest obecnie liderem reprezentacji. Według trenera Macieja Maciusiaka to miano należy się obecnie Aleksandrowi Zniszczołowi. - Niby w klasyfikacji generalnej więcej punktów ma Żyła, ale ostatnie próby dają do zrozumienia, że możemy być spokojni o Zniszczoła - powiedział w wywiadzie dla TVP Sport. Jednocześnie zaznaczył, że "nie ma co się podpalać", gdyż w obecnym sezonie Polacy rozczarowują, przez co "widać przygnębienie w oczach kibiców".

Maciusiak wyjaśnił, czemu widzi w Zniszczole najlepszego obecnie polskiego skoczka. - Jego dyspozycja jest najrówniejsza z grona wszystkich Polaków. (...) W końcu przestał kontrolować każdy element z osobna. Ma to gdzieś. Idzie na maksa. Przyjął zasadę: jak wyjdzie, tak wyjdzie. Widać, że to się opłaca. Na tym polegają skoki - stwierdził. Według niego te wyniki trzeba tym bardziej docenić, że na początku sezonu 29-latek prezentował się słabo i został odesłany do startów w Pucharze Kontynentalnym.

Aleksander Zniszczoł radzi sobie mimo ograniczeń. "Odstaje od reszty, jeśli chodzi o siłę i moc"

Szkoleniowiec podkreślił, że Zniszczoł to "profesjonalista w każdym calu". Bez tego trudniej byłoby mu osiągać dobre wyniki, gdyż ma mniejszy potencjał niż pozostali polscy skoczkowie. - Jest najsłabszy motorycznie w naszym teamie. (...) Odstaje od reszty, jeśli chodzi o siłę i moc. Dostosowuje się pod niego inne treningi. Nadrabia jednak bardzo skrupulatnym podejściem do pracy. Wszystko notuje w dzienniczku. Wie, kiedy mu coś nie poszło. Analizuje próby. W trakcie treningu też nie odpuszcza. Jest wnikliwy. Stać go na miejsca w TOP 10 - podsumował Maciusiak.

Będący w dobrej formie Zniszczoł oraz dobrze czujący się na największych skoczniach Żyła będą polskimi faworytami do zdobycia medalu podczas mistrzostw świata w lotach w Bad Mitterndorf. Tam jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji dały o sobie znać trudne warunki atmosferyczne, które mogą znacząco wpłynąć na harmonogram. Najnowsze informacje oraz relacje z MŚ w lotach narciarskich można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

