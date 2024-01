Polscy skoczkowie pokazali klasę. Brawo, brawo. Jest reakcja

Jeszcze w sobotę polscy kibice zgromadzeni pod Wielką Krokwią w Zakopanem skandowali słowa "Anze, Anze, hvala ti!". W ten sposób podziękowali Anze Laniskowi za jego piękny gest wobec Dawida Kubackiego podczas zeszłorocznego Pucharu Świata w Planicy. Kilka dni później polscy fani usłyszeli smutną informację w kontekście Słoweńca.

Jak przekazał Adam Bucholz, Słoweniec doznał poważnej kontuzji podczas treningu na skoczni w Planicy. Mowa o zerwaniu więzadła pobocznego w prawym kolanie. Do urazu doszło w momencie lądowania na 150 m. Wszystko wskazuje na to, że w tym sezonie już go nie zobaczymy na zeskoku. To dramat nie tylko dla Laniska, ale i reprezentacji Słowenii, z którą wywalczył drugą lokatę w PolSKIm Turnieju.

Polscy skoczkowie nagrali wyjątkową wiadomość głosową dla Anze Laniska

Wieści dotyczące kontuzji Słoweńca dotarły także do polskich skoczków, którzy nie przeszli obojętnie obok tej dramatycznej diagnozy. Reprezentacji naszego kraju nagrali film, w którym wyrazili wyrazy współczucia dla Słoweńca i życzyli mu szybkiego powrotu do zdrowia. Nagranie zostało opublikowane przez PZP.

- Słyszałem o twojej kontuzji. To naprawdę przykre... Mam nadzieję, że wkrótce wyzdrowiejesz i dojdziesz do pełni sił. Życzę ci naprawdę szybkiego powrotu do zdrowia. Mam nadzieję, że niebawem znów powalczymy razem na skoczni. Przykro mi, że nie mogę pomóc bardziej w tej sytuacji, ale jestem przekonany, że poradzisz sobie i wkrótce zobaczymy się na skoczniach - mówił na samym początku wideo Dawid Kubacki.

Jest reakcja Anze Laniska

Na opublikowany wpis momentalnie zareagował sam zainteresowany, zamieszczając odpowiedź pod postem. - Chłopaki, dziękuję za wsparcie, trzymam za was kciuki! Życzę wam dalekich i bezpiecznych lotów, czerpcie z nich radość. Do zobaczenia niebawem na skoczni! - napisał na portalu X.

Obecny sezon jest rozczarowujący dla polskich skoczków. Najwyższe miejsce wśród naszych sportowców w klasyfikacji generalnej zajmuje Piotr Żyła, który jest 22. Dwa miejsca niżej plasuje się Dawid Kubacki.