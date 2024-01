Fatalne wieści z Kulm. Spełnia się czarny scenariusz

Już od kilku dni organizatorzy mistrzostw świata w lotach narciarskich, które odbędą się na kultowej skoczni Kulm położonej między miejscowościami Tauplitz i Bad Mitterndorf, martwili się, że pogoda może pokrzyżować im plany. W środę ze względu na silny wiatr odwołano testy przedskoczków, które miały rozpocząć się o godzinie 14:00. W czwartek taką samą decyzję podjęto ws. kwalifikacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Przemysław Babiarz dostał pytanie o swoją przyszłość w TVP. "Daj Boże"

Kwalifikacje w mistrzostwach lotów odwołane. Pogoda okazała się silniejsza

"Chyba bez większych szans na loty dzisiaj. Co chwilę 2-3 czerwone punkty od 4 do 9 m/s. Organizatorzy już wyświetlają na Kulm plan B na jutro, czyli dwie serie treningowe o 11:30 i zawody z całą stawką od 14" - napisał na portalu X Jakub Balcerski ze Sport.pl.

Obecnie organizatorzy i Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) walczą o to, aby w czwartek odbył się przynajmniej jeden trening. Najpierw pierwszy z nich został przeniesiony z godz. 11:30 na 12:00, a z najnowszych doniesień wynika, że zawodnicy spróbują wystartować o godz. 14:00. Aby finalnie zawody doszły do skutku, warunkiem jest przeprowadzanie co najmniej jednej sesji treningowej. Mimo to z pewnością nikt na siłę nie będzie wysyłał skoczków na belkę startową, jeśli warunki pogodowe nie ulegną poprawie.

Co jeśli w czwartek zawodnicy nie będą w stanie przystąpić do rywalizacji? Wówczas organizatorzy przystąpią do realizacji Planu B, o którym w rozmowie z Interią Sport opowiedział Thomas Thurnbichler. - Jeśli w czwartek nie dałoby się w ogóle skakać, wówczas serie treningowe zostaną przełożone na piątek (26 stycznia) na godzinę 11.30, a potem o godzinie 14.00 ruszałyby pierwsza seria konkursowa z 47 skoczkami - zdradził trener polskiej kadry. Oznaczałoby to, że przed MŚ w ogóle nie dojdzie do kwalifikacji.

Już wcześniej austriaccy meteorolodzy apelowali, że w najbliższych dniach podmuchy wiatru będą bardzo gwałtowne, jednak w czwartek pogoda miała być nieco łagodniejsza. Niestety, jak na razie ten scenariusz się nie sprawdza.