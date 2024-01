"Śpi pan spokojnie po zmianie rządu?". Adam Małysz odpowiedział

Jednym z najgłośniejszych tematów w polskim sporcie po zmianie rządu była budowa nowej siedziby Polskiego Związku Piłki Nożnej. Federacja chciała zbudować Narodowe Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej w Otwocku, a spore wsparcie finansowe zapowiadał Kamil Bortniczuk, ówczesny minister sportu. Mowa tutaj o blisko 300 mln złotych. Ta dotacja potem została cofnięta, natomiast PZPN w oświadczeniu zapowiadał, że chce wypracować porozumienie z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Doszło też do spotkania między Cezarym Kuleszą (prezesem PZPN) a Sławomirem Nitrasem (ministrem sportu), o czym informował Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl. "Na spotkaniu była dobra atmosfera, zażegnano niesnaski. Jest duża szansa, ze inwestycja w postaci ośrodka w Otwocku będzie odblokowana" - przekazywał Seweryn na portalu X. Jak się okazało, wniosek PZPN-u nie spełniał kryteriów formalnych i merytorycznych niezbędnych dla finansowania tego projektu. Czy ta sytuacja może wpływ ewentualnie na inne związki sportowe w Polsce?

Jak będzie wyglądać współpraca PZN-u z rządem? "Jesteśmy lojalnym partnerem"

Małysz rozmawiał z Polsatem Sport przed mistrzostwami świata w lotach. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego został zapytany o sytuację federacji po zmianie rządu w Polsce w nawiązaniu do tego, co nowy minister sportu zrobił ws. planów na nową siedzibę PZPN. - Śpi pan spokojnie po zmianie rządu? - zagaił Michał Białoński. Małysz od razu odpowiedział.

- Rozmawiałem już z ministrem Nitrasem. Nie dziwię się, że duże inwestycje są prześwietlane, aby sprawdzić, czy są one w ogóle potrzebne, a jeśli tak, to czy wszystko zostało zaplanowane prawidłowo i nie doszło do nadużyć. Jeśli chodzi o nasz związek, to ja jestem jak najbardziej spokojny - powiedział.

- Póki co, jesteśmy bardzo lojalnym i uczciwym partnerem. Nie tylko w stosunku do sponsorów, ale także wobec Ministerstwa Sportu i Turystyki. Uzyskałem tam zapewnienia, że będziemy kontynuować swoją dotychczasową pracę. Podkreślam jeszcze raz, nie dziwię się, że ministerstwo weryfikuje inwestycje, szczególnie te największe, wielomilionowe - dodaje Małysz. Jego słowa mogą wskazywać na to, że PZN wcale nie straci na zmianie rządu i wciąż będzie mógł liczyć na wsparcie.

Małysz chwali polskiego skoczka przed MŚ. "Liczymy na niego"

Przed samymi mistrzostwami świata Małysz postanowił wypowiedzieć się nt. Pawła Wąska, który pokazał się z dobrej strony na PolSKIm Turnieju, zwłaszcza w Zakopanem. - Doradzałem mu, aby zmienił podejście do mamutów. On musi poczuć ten lot na nich, czerpać z niego satysfakcję. Wówczas łatwiej mu będzie o dobre skoki. Pamiętajmy też, że skocznia w Kulm jest dosyć łagodnym mamutem. Jeśli wszystko pójdzie normalnie i Paweł skoczy normalnie, tak jak w Zakopanem w niedzielę, czy w sobotę, to poradzi sobie również na MŚ w lotach i poczuje skocznię w Kulm. Liczymy na niego - podsumował.

Mistrzostwa świata w lotach odbędą się w dniach 25-28 stycznia na skoczni w Kulm w austriackim Bad Mitterndorf. Tam czekają nas dwa konkursy indywidualne oraz konkurs drużynowy. W sezonie 21/22 w Vikersund najlepsi w drużynie okazali się Słoweńcy, a rywalizację indywidualną wygrywali Marius Lindvik oraz Timi Zajc. Relacje tekstowe na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.