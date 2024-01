Sensacyjny lider polskich skoków. "Ja się dopiero rozkręcam". Mina Krafta mówi wszystko

Na tak dobry wynik Aleskander Zniszczoł czekał 3334 dni, czyli dokładnie 9 lat, miesiąc i 16 dni. W grudniu 2020 roku w Niżnym Tagile zajął, wciąż najlepsze w karierze, szóste miejsce. W niedzielę w Zakopanem był nawet blisko znalezienia się na podium konkursu wieńczącego PolSKI Turniej. Po czwartym miejscu w pierwszej serii spadł jednak na jedenastą pozycję.

"Najlepszy skok weekendu". Gdyby tylko Zniszczoł w drugiej serii miał lepsze warunki

Dla Zniszczoła to jednak wciąż świetny wynik. Z tego konkursu zapamięta zwłaszcza pierwszą próbę na aż 141,5 metra. Po niej pokiwał głową nawet Stefan Kraft, późniejszy zwycięzca konkursu, który tym samym pobił rekord podiów w historii Pucharu Świata (to było jego 109.).- Oddałem najlepszy skok weekendu. Panowały jeszcze nieco inne warunki i fajnie odleciałem - ocenił Zniszczoł po zawodach.

Niestety, w drugiej serii poleciał tylko na 128,5 metra, a rywale lądowali znacznie dalej. Do podium zabrakło mu 13,8 punktu. - To nie były dwa różne skoki. Były troszkę pod innym kątem - tłumaczył Zniszczoł. - Ten ostatni wyszedł trochę za bardzo do przodu i nie był na takie warunki, jakie panowały na skoczni, bo był wiatr z tyłu. Zabrakło wysokości, ale technicznie to były dwa dobre skoki. Gdyby w drugiej serii były trochę inne warunki, to skończyłoby się inaczej - dodał.

Zniszczoł: Rośnie forma i ja się dopiero rozkręcam

Zniszczoł uważa, że psychicznie wszystko podczas jego skoków zagrało dobrze. Nie spalił się, mając w myślach szansę na podium przed własną publicznością na Wielkiej Krokwi. - W zeszłym sezonie byłem drugi po pierwszej serii w Sapporo, teraz było o wiele lepiej niż wtedy. Mogłem to lepiej rozegrać, lepiej skoczyć. Wszystko jest możliwe do poprawy, ale w głowie było dużo spokoju. Z tego jestem dumny, że zachowałem zimną krew. Wszystko zostało pod kontrolą, nie chciałem dokładać, tylko zrobić swoje. Po prostu drugi skok tak wyszedł i tyle - wskazał.

- Rośnie forma i ja się dopiero rozkręcam. Te najlepsze skoki zaczynają być powtarzalne i pojawia się coraz więcej miejsc w czołowej dziesiątce. Trochę cierpliwości i będzie dobrze - zapewnił skoczek.

Debiutanckie MŚ w lotach dla Zniszczoła, a Thurnbichlera raz po raz nazywa go lotnikiem. "Zawody zweryfikują"

- Trzeba cierpliwie czekać i konsekwentnie robić swoje, patrzeć na siebie i iść do przodu - wyjaśnił Aleksander Zniszczoł. - Taki wynik daje siłę, motywację. Widać, że gonimy tę czołówkę, możemy bić się o podium, a ja potrafię latać - mówił także pod kątem mistrzostw świata w lotach na Kulm polski skoczek.

To będą dla Zniszczoła debiutanckie MŚ w lotach, ale w ostatnich dniach Thomas Thurnbichler nie mógł się nachwalić jego potencjału jako lotnika. Najlepszą pozycją Zniszczoła w PŚ na mamucie pozostaje czternaste miejsce uzyskane w marcu zeszłego roku w Planicy. Na Kulm poprzedniej zimy był 19. i to jego najwyższa pozycja w karierze na mamucie w Austrii. - Zawsze dobrze czuję się w powietrzu. Czy jestem lotnikiem? To zawody zweryfikują, ale bardzo dobrze czuję się na dużych obiektach - podsumował Zniszczoł.

Mistrzostwa świata rozpoczną się czwartkowymi treningami i kwalifikacjami. O awans do rywalizacji w czterech seriach zaplanowanej na piątek i sobotę powalczą poza Zniszczołem także Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.