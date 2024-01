Szef skoków sprowadził Polaków na ziemię. Żadnych wątpliwości ws. przyszłości turnieju

W niedzielę zakończył się PolSKI Turniej. Polscy skoczkowie w tym sezonie mają ogromne problemy, ale podczas ostatniego konkursu w Zakopanem dali trochę radości kibicom. PZN liczył jednak przede wszystkim na sukces imprezy. Po zakończeniu zawodów rządzący związkiem mogą mieć mieszane uczucia.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy dyrektor w TVP mówi, co dalej z dziennikarzami

Sandro Pertile chwali i gani. Kiedy kolejny PolSKI Turniej w Pucharze Świata?

Wszystko przez wypowiedzi Sandro Pertile dla Przeglądu Sportowego Onet. Z jednej strony dyrektor Pucharu Świata wychwalał poziom zawodów. - Jestem bardzo zadowolony. Turniej był kompaktowy i szybki. Co istotne, do ostatniego konkursu kwestia zwycięstwa pozostawała otwarta i rywalizacji wciąż towarzyszyły wielkie emocje. Myślę, że każdy dyrektor marzy o takich zawodach - ale jednocześnie dał jasno do zrozumienia, że mogło być dużo lepiej. - Poziom organizacji Pucharu Świata powinien być wyższy od tego, który widzieliśmy w Szczyrku - powiedział wprost.

Adam Małysz pytany o przyszłość turnieju dawał do zrozumienia, że w przyszłym roku zawody na pewno nie znajdą się w kalendarzu, ale liczył na to, że w kolejnych latach uda się go dodać na stałe do rywalizacji. Sandro Pertile sprowadził go na ziemię.

- Udało się zorganizować PolSKI Turniej, ponieważ mamy wyjątkowy sezon - nie ma mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym, ani igrzysk olimpijskich, więc zyskaliśmy w ten sposób dodatkowy weekend. Musimy być realistami - nie możemy włączyć PolSKI-ego Turnieju do kalendarza na stałe, ale to było oczywiste od samego początku. Mieliśmy po prostu do wykorzystania możliwość, która pozwoliła wzbogacić kalendarz - przyznał.

Co to oznacza dla przyszłości turnieju? Biorąc pod uwagę stwierdzenia Pertile dotyczące braku wielkich imprez, wychodzi na to, że kolejny raz szansa na włączenie zawodów do terminarza Pucharu Świata będzie dopiero w sezonie 2027/28. Tu pojawia się kolejny problem.

Chiny ważniejsze od Polski? "Musimy być elastyczni"

Dyrektor Pucharu Świata planuje ekspansję na kolejne rynki - a w Polsce skoki trzymają się mocno i nie trzeba zwiększać zainteresowania tym sportem. Pertile już teraz mówi, że Chiny i USA mają priorytet.

- Gdy mowa o dalszej perspektywie, pamiętajmy, że tych kolejnych sezonach będziemy mieć mniej wolnych weekendów, a z drugiej strony - bardzo ważne dla nas jest to, by rozwijać się na nowych rynkach, czynić naszą dyscyplinę globalną. Na liście oczekujących wciąż są Chiny. Kontynuujemy współpracę z Lake Placid, a być może w kalendarzu pojawi się inna miejscowość w USA. Myśląc o przyszłych kalendarzach, musimy być elastyczni, bo to oczywiste, że chcemy rozszerzać zasięg naszej dyscypliny - stwierdził.

Wygląda więc na to, że nie ma co się spodziewać, żeby PolSKI Turniej zagościł na stałe w kalendarzu Pucharu Świata. Nie ma miejsca w terminarzu, a jak się jakieś znajdzie, to w kolejce czekają Chiny i USA. W dodatku, choć zawody oglądało się dobrze, to organizatorom wcale nie wystawiono laurki. Najprawdopodobniej na kolejną szansę PolSKI Turniej długo poczeka.