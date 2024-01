Polak przeskoczył skocznię i odniósł wielki sukces. "Mamy potencjał"

O Łukaszczyku zrobiło się głośno już po jednym z treningów na skoczni w Pjongczangu, kiedy poleciał na aż 114 metrów, ale swojego rekordowego skoku nie ustał. A na olimpijskim normalnym obiekcie lądował dalej niż ktokolwiek inny - w przeszłości na 113,5 metrów skakali na tym obiekcie Stefan Kraft, Robert Johanson i Andreas Wellinger.

Łukaszczyk z medalem ZIOM. Thurnbichler: To dobry znak

Ten kapitalny skok pokazał, że Polaka stać tam na wiele. I w konkursie, podczas walki o medale Zimowych Igrzysk Olimpijskich Młodzieży w Gangwon, Łukaszczyk to udowodnił. Prowadził po pierwszej serii i skoku na aż 105,5 metra. Niestety, w finałowej rundzie upadł po tym, jak lądował jeszcze trzy metry dalej i przez to skończył rywalizację na trzecim miejscu, zdobywając brązowy medal. Złoto przypadło Kazachowi lji Miziernychowi, a srebro Nikiemu Hummlowi z Austrii.

- Widać, że mamy potencjał w naszych młodych zawodnikach. Łukasz Łukaszczyk i Kacper Tomasiak to bardzo ciekawi juniorzy - ocenia trener polskich skoczków Thomas Thurnbichler. - Podium Łukaszczyka nawet pomimo upadku w drugiej serii to dobry znak. Musimy jednak nadal być przyziemni: jest młody, ma spory potencjał, ale musi jeszcze urosnąć, a my musimy obserwować, jak w tej sytuacji zmieni się jego ciało. I czy to będzie ciało skoczka, bo czasem pojawiają się z tym problemy - wskazuje Austriak.

Trener Polaków z przesłaniem do juniorów: "Muszą oddanie pracować i dalej się motywować"

W sobotnim konkursie szanse na medal miał też wspomniany przez Thurnbichlera Tomasiak. Po pierwszej serii był zaraz za Łukaszczykiem, na drugim miejscu, ale po słabszym drugim skoku spadł na siódmą pozycję. - Kacper jest nieco bardziej rozwinięty jako skoczek, także na innym etapie tego dorastania. Widzimy, że nie krzywdzi go to, ani nie hamuje - opisuje Thurnbichler.

- Zobaczymy, jak będzie dalej. Obecnie muszą oddanie pracować i dalej się motywować. Potrzeba im też szczęścia, a potem ocenimy, jak duży potencjał mają ci zawodnicy pod kątem kadr narodowych - wskazuje szkoleniowiec.

W nocy z soboty na niedzielę Łukaszczyk i Tomasiak wystąpią jeszcze w konkursie drużyn mieszanych w Gangwon razem z polskimi skoczkiniami: Sarą Tajner i Polą Bełtowską. Zawody zaplanowano na godzinę 5:15 czasu polskiego.