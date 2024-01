Jęk zawodu na trybunach po ostatnim skoku Polaka. Do końca walczyliśmy o podium

Polscy skoczkowie przystępowali do konkursu drużynowego w Zakopanem z nadzieją, że osiągną dobry wynik i w ten sposób choć trochę zrekompensują kibicom gorsze wyniki w obecnym sezonie. Przez długi czas byli tego blisko, gdyż liczyli się nawet w walce o podium. O tym, czy im się powiedzie, w dużej mierze miał przesądzić skok Dawida Kubackiego w ostatniej kolejce. Jednak była to słaba próba, przez co Polacy zakończyli zmagania na szóstym miejscu. Najlepsi okazali się Austriacy.

