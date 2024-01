Świetny skok Polaka w Zakopanem. Tylko dwóch zawodników było lepszych

PolSKI turniej powoli zbliża się do końca. W sobotę w Zakopanem odbędzie się konkurs drużynowy, w którym Polskę będą reprezentować Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek oraz Aleksander Zniszczoł. Pierwszym sprawdzianem była dla nich seria próbna.

Skoki narciarskie w Zakopanem. Aleksander Zniszczoł błyszczał w serii próbnej, ale wygrał Stefan Kraft

Jako pierwszy z Polaków na belce zasiadł Stoch. Oddał przyzwoity skok na 123 m, co po pierwszej kolejce dawało naszej drużynie pozycję mniej więcej w środku stawki. Po dobrej próbie prowadził Ren Nikaido, nieznacznie wyprzedzając Kristoffera Eriksena Sundala, któremu nie wystarczył świetny skok (132,5 m).

W drugiej grupie na zeskoku pojawił się Paweł Wąsek. Poleciał trochę dalej od Stocha, bo na 129,5 m, ale że miał znacznie lepsze warunki, to jego wynik punktowy był gorszy niż starszego kolegi. W tej grupie najlepszy okazał się Manuel Fettner (132 m), choć jeszcze dalej poleciał Domen Prevc (135 m).

W następnej grupie kapitalnie pokazał się Aleksander Zniszczoł, który oddał zdecydowanie najdłuższy skok, bo aż na 138 m, dzięki czemu objął prowadzenie w serii próbnej. Utrzymywał je przez bardzo długi czas, nawet zawodnicy z czwartej kolejki nie byli w stanie go wyprzedzić. Zrobił to dopiero Johann Andre Forfang po skoku na 136 m. Jednak to nie Norweg wygrał serię próbną, wyprzedził go skaczący jako ostatni Stefan Kraft, który poleciał na 136,5 m.

Wyniki serii próbnej przed konkursem drużynowym w Zakopanem:

1. Stefan Kraft - 95,1 pkt

2. Johann Andre Forfang - 91,5 pkt

3. Aleksander Zniszczoł - 83,2 pkt

4. Anze Lanisek - 82,9 pkt

5. Manuel Fettner - 81,7 pkt

....

14. Dawid Kubacki - 76,3 pkt

25. Kamil Stoch - 65,1 pkt

27. Paweł Wąsek - 64,8 pkt

A jak wyniki indywidualne przełożyły się na rywalizację drużynową? Tę wygrali Austriacy, którzy wyprzedzili Norwegów oraz Słoweńców. Tuż za podium uplasowała się Polska, mająca sporą przewagę nad Japonią czy Niemcami.

Drużynowe wyniki serii próbnej przed konkursem w Zakopanem:

Austria - 322,2 pkt Norwegia - 308,9 pkt Słowenia - 297,6 pkt Polska - 289,4 pkt Japonia - 270,2 pkt Niemcy - 269,9 pkt Finlandia - 257,4 pkt Stany Zjednoczone - 257,3 pkt Włochy - 222,4 pkt Szwajcaria (3 skoczków) - 203,7 pkt Czechy - 127,4 pkt Kazachstan - 134,4 pkt Rumunia - 98,8 pkt

Konkurs drużynowy w Zakopanem planowo rozpocznie się o godz. 16:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.