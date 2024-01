Najpierw przeskoczył skocznię, teraz zdobył medal. Wielki sukces Polaka

Łukaszczyk pobił nieoficjalny rekord skoczni w trakcie treningu przed konkursem indywidualnym. Już w trakcie pierwszej serii osiągnął bardzo dobry wynik 105,5 metrów, ale dzięki drugiej serii zrobiło się o nim głośno. 16-letni skoczek był lepszy od najlepszych na świecie - skoczył na odległość 114 metrów - w przeszłości na 113,5 metrów skakali na tym obiekcie Stefan Kraft, Robert Johanson i Andreas Wellinger.

REKLAMA

Zobacz wideo Niezwykła skocznia w Polsce! Tylko spójrzcie, jak jest zrobiona

Łukasz Łukaszczyk przeskoczył skocznię i zdobył medal. Polskie skoki mają nową nadzieję

Polskie skoki w ostatnim czasie muszą mierzyć się z kolejnymi kryzysami. Kiepska forma skoczków, wychodzące na jaw problemy z atmosferą w kadrze narodowej oraz brak konkretnych pomysłów PZN na poradzenie sobie z tą sytuacją, przyczyniają się do spadku zainteresowania kibiców - ten trend mógłby odwrócić wielki sukces, ale do tej pory brakowało na taki nadziei. Czyżby dzięki Łukaszowi Łukaszczykowi pojawiło się światełko w tunelu?

Łukaszczyk rozbudził medalowe apetyty swoim skokiem na sesji treningowej podczas Młodzieżowych Zimowych Igrzysk Olimpijskich. I udało mu się spełnić oczekiwania kibiców, które wtedy rozbudził. Skoczek zdobył brązowy medal, a był bardzo blisko złota.

W pierwszej serii Polak skoczył na odległość 105 metrów i zajmował po niej pierwsze miejsce. W dodatku na drugiej pozycji był Kacper Tomasiak, który był minimalnie gorszy - wylądował na 104,5 metrze.

W drugiej serii Tomasiakowi nie poszło już tak dobrze i poleciał na odległość zaledwie 95 metrów, która dała mu siódme miejsce. Za to Łukaszczyk przebił swój wynik i przeleciał aż 108,5 metrów. Niestety zaliczył przy tym upadek, który ostatecznie kosztował go złoty medal. Ostatecznie skoczek musiał cieszyć się "tylko" z brązu. To pierwszy w historii polski medal w skokach narciarskich zdobyty na Młodzieżowych Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Złoto zdobył Kazach Ilja Miziernych, a srebro Niki Humml z Austrii.

Drugi skok Łukasza Łukaszczyka można obejrzeć na załączonym wideo (1:32:13).