Kiedy skoki w Zakopanem? Kiedy transmisja PŚ na żywo? [TERMINARZ, GODZINA]

Za nami już zmagania na dwóch z trzech skoczni w PolSKIm Turnieju. O ile w Wiśle konkursy duetów oraz indywidualny zostały przeprowadzone bez problemów, o tyle w Szczyrku było wszystko oprócz odpowiednich warunków. Szalejący wiatr uniemożliwił przeprowadzenie zawodów do końca i te zostały anulowane po skokach 40 z 50 zawodników w pierwszej serii. To o tyle przykra sytuacja, że był to pierwszy w historii konkurs Pucharu Świata na tamtejszym obiekcie.

Skoki narciarskie Zakopane 2024. Ostatni etap PolSKIego Turnieju

Po skokach w Wiśle i Szczyrku skoczkowie przeniosą się do Zakopanego, gdzie przeprowadzone zostaną kwalifikacje, konkurs drużynowy oraz zmagania indywidualne. Przed rokiem w konkursie drużynowym Polacy zajęli drugie miejsce, ustępując Austriakom, a wyprzedzając Niemców. Z kolei pod kątem indywidualnym na drugiej pozycji zawody zakończył Dawid Kubacki. Przegrał wtedy z Halvorem Egnerem Granerudem, a wyprzedził Stefana Krafta.

Aktualnie takie rozstrzygnięcia polscy kibice wzięliby w ciemno. Chociaż do momentu przerwania konkursu w Szczyrku trzech polskich skoczków było w czołowej piątce, to trudno wyrokować, w jakim stopniu była to kwestia ich zwyżkowej formy, a ile loteria wynikająca z szalejącego wiatru.

PŚ Zakopane 2024. Terminarz, godziny

piątek, 19 stycznia

18:00 - Kwalifikacje

sobota, 20 stycznia

15:00 - Seria próbna

16:00 - Konkurs drużynowy

niedziela, 21 stycznia

15:00 - Seria próbna

16:00 - Konkurs indywidualny

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego na skoczni w Zakopanem zaplanowano na piątek 19 stycznia na godzinę 18:00. Już wcześniej, bo o godzinie 15:30 przeprowadzony zostanie oficjalny trening. Transmisję telewizyjną z kwalifikacji przeprowadzą stacje TVP Sport oraz Eurosport 1, a w internecie zawody będą dostępne na stronie sport.tvp.pl oraz na platformie streamingowej Player.pl.