Sceny w Szczyrku. Nawet reklama za belką nie wytrzymała. Ten konkurs cieszył tylko Polaków

Niedzielne zawody w Szczyrku od początku były skazane na porażkę. Czyli odwołanie ze względu na zbyt silny wiatr, który od rana dawał o sobie znać. W trakcie zawodów podmuchy sięgały nawet dziesięciu metrów na sekundę. W takich warunkach nie da się skakać już nie tylko w ramach sprawiedliwej, ale i bezpiecznej rywalizacji.

Na czas serii próbnej i długo w trakcie pierwszej serii konkursowej nieco przestało wiać. Warunki nie były równe dla wszystkich: wiało z każdej strony, kierunki i siła podmuchów zmieniały się jak szalone. Wydawało się jednak, że organizatorom uda się wymęczyć tę jedną rundę do końca i będzie można uznać zawody za przeprowadzone. Ale gdy do końca pierwszej serii pozostało dziesięciu zawodników, wiatr znów się nasilił i wymusił zakończenie rywalizacji. Przewracała się już nawet plansza reklamowa umieszczana za belką na rozbiegu.

Ten konkurs nie miał racji bytu. Kubackiemu wiatr "zabierał" narty

Niesmak wśród polskich kibiców może budzić fakt, że w taki sposób zniknęła szansa na najlepszy wynik Polaków w sezonie. Przecież w momencie, gdy ostatni raz przerwano i w końcu odwołano konkurs, prowadził Dawid Kubacki, a szansę na pozostanie w najlepszej dziesiątce mieli także Kamil Stoch i Piotr Żyła.

Decyzja o zakończeniu tego absurdalnego konkursu była jednak jedynym słusznym wyjściem z tej sytuacji. Warunki przekraczały już normy i gdyby na siłę chcieć dokończyć te zawody, można byłoby przesadzić i postawić skoczków w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Już podczas tych oddanych skoków w trakcie pierwszej serii po szalonym skoku na 108,5 metra upadł Andrea Campregher, a lot Włocha to było szarpanie się własnymi nartami z wiatrem. Spore problemy w powietrzu miało też wielu innych zawodników, w tym Dawid Kubacki, któremu wiatr "zabierał" już narty. Było też wielu skoczków, których warunki "posadziły" na buli.

- Byliśmy zaskoczeni, że wiatr na początku był tak spokojny, że mogliśmy przeprowadzić serię próbną, a potem rozpocząć pierwszą serię konkursową. Prawie udało się ją przeprowadzić, ale na koniec wiatr był zdecydowanie zbyt silny. Niby na mniejszym obiekcie łatwiej się to kontroluje, ale dziś było go za dużo - ocenia w rozmowie ze Sport.pl trener Słoweńców, Robert Hrgota.

Absurdalne słowa dyrektora Pucharu Świata. Skoczkowie zaśmialiby mu się w twarz

- Myślę, że widać było, że spróbowaliśmy wszystkiego w ciągu dwóch godzin. W przypadku pierwszych 40 zawodników wyglądało to dobrze, ale potem na koniec było coraz bardziej ekstremalnie. W niektórych miejscach na skoczni siła wiatru rosła aż ośmiokrotnie. To za dużo. Czasem trzeba przerwać zawody - opisuje dyrektor Pucharu Świata, Sandro Pertile.

To, co Włoch mówi o tej części konkursu, którą udało się przeprowadzić, to jednak przesada. - Szkoda, bo Borek Sedlak wykonywał fantastyczną robotę. Rywalizacja była sprawiedliwa dla 40 zawodników. Było nie tylko bezpiecznie, ale i fair - podkreśla Pertile. Znalazłoby się co najmniej kilku skoczków, którzy za taką wypowiedź zaśmiałoby mu się w twarz.

- Dokończenie pierwszej serii okazało się niemożliwe. Podejmowalibyśmy w ten sposób coraz więcej i więcej ryzyka, a to niepotrzebne i niewłaściwe w stosunku do zawodników - ocenia Sandro Pertile.

- Nie było możliwe, żeby kontynuować zawody. Gdy dochodzisz do momentu, w którym puszczasz skoczka i nie wiesz, co dzieje się w powietrzu, to nie ma opcji dalszego skakania. Przykro mi - mówi przepraszającym tonem delegat techniczny zawodów, Andreas Bauer. - Musimy myśleć o bezpieczeństwie zawodników. Widzieliśmy, co stało się z Campregherem, czy Kubackim. Co wydarzy się, jeśli takie podmuchy dostaną Anze Lanisek, Ryoyu Kobayashi, Andreas Wellinger, czy Stefan Kraft? Mogą doznać groźnej kontuzji, a nikt by tego nie chciał - opisuje Niemiec.

- Naprawdę czekaliśmy do ostatniego momentu. Podjęliśmy decyzję do 19:15, moglibyśmy zostać jeszcze do 19:30 maksymalnie, ale nie było szans, że warunki się poprawią - przekazuje Bauer.

Szczyrk dostanie jeszcze jedną szansę? "To, jakie są możliwości, ocenimy na koniec sezonu"

W przeszłości w takich sytuacjach - gdy na górze zostawało niewielu zawodników, a warunki były wymagające - zdarzało się, że jury próbowało dokończyć konkurs za wszelką cenę i często nie kończyło się to najlepiej. Tu nawet nie było do tego możliwości. Dobrze, że nie ryzykowano zdrowiem zawodników, choć już próba rozegrania zawodów mogła budzić wątpliwości. Była jednak szansa na ich przeprowadzenie, więc trzeba było spróbować z niej skorzystać. Niestety się nie udało.

Niestety, przede wszystkim ze względu na Szczyrk, dla którego to był debiut w cyklu Pucharu Świata. I w kolejnych latach z powrotem do kalendarza może być trudno. Tak, jak i całemu PolSKIemu Turniejowi, który w kolejnym sezonie bez wielkiej imprezy - 2027/2028 - będzie już prawdopodobnie rywalizował z produktem Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, czyli FIS Games. Chyba że kwestie finansowe albo organizacyjne przekonają FIS do tego, żeby cykl na trzech polskich skoczniach i tak pozostawić w PŚ. Lub dodać do niego Szczyrk oddzielnie, ale to zdecydowanie najmniej prawdopodobna opcja.

- To był pierwszy raz z Pucharem Świata w tym miejscu. Widać różnicę pomiędzy Letnim Grand Prix a Pucharem Świata dla nowego organizatora, zimowe zawody są o wiele większe. Mamy tu też mocno ograniczoną przestrzeń. Chciałbym jednak podkreślić wysiłek organizatorów, którzy we wszystkim nas tu wspierali. To, co stanie się w przyszłości i jakie są możliwości, ocenimy na koniec sezonu - mówi Sandro Pertile.